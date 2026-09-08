Tunisie: Poissons morts sur les plages de Gabès - Ce qu'explique l'APAL

Le président de l'Agence de protection et d'aménagement du littoral (APAL) à Gabès, Issam Thleibi, a affirmé que la présence de poissons morts sur les plages de la région n'était pas liée à la pollution.

Intervenant lundi 7 septembre sur Diwan Fm, il a précisé que les poissons concernés étaient essentiellement des sardines, dont les quantités restent, selon lui, limitées contrairement à ce qui a été relayé sur les réseaux sociaux.

Issam Thleibi a expliqué que cette période de l'année se caractérise par une forte abondance de sardines. Les pêcheurs capturent ainsi d'importantes quantités de cette espèce et rejettent ensuite en mer les poissons trop petits ou impropres à la consommation.

Il a souligné que la pollution provoque généralement la mortalité de plusieurs espèces de poissons et pas uniquement des sardines.

Par ailleurs, le responsable de l'APAL a indiqué que l'agence avait constaté la mort de certaines tortues marines ainsi que l'apparition de méduses, notamment au mois d'août, phénomène qu'il a attribué à la hausse de la température de la Méditerranée.