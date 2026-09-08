Afrique du Nord: Tunisie-Chine - BYD manifeste son intérêt pour de nouvelles opportunités d'investissement

La Tunisie entend renforcer sa diplomatie économique et attirer davantage d'investissements chinois, notamment dans le secteur des véhicules électriques et hybrides. Dans ce cadre, l'ambassadeur de Tunisie à Pékin, Adel Larbi, a reçu mardi le directeur régional de BYD pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Ivan Cao, en présence de Bachir El Hani, ministre plénipotentiaire chargé du dossier de la coopération économique et commerciale.

La rencontre a porté sur les opportunités d'investissement offertes par la Tunisie, ainsi que sur les avantages et incitations accordés aux investisseurs étrangers.

Les discussions ont également porté sur la possibilité pour le constructeur chinois BYD de renforcer et d'élargir ses investissements en Tunisie, compte tenu de la position géographique du pays et de sa proximité avec les marchés africains, arabes et européens.

La partie tunisienne a présenté le pays comme une plateforme d'investissement susceptible de servir de point de départ à des activités liées à l'industrie automobile et aux infrastructures électriques, destinées aussi bien au marché local qu'aux marchés régionaux.

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De son côté, BYD a exprimé son intérêt pour l'exploration des opportunités d'investissement et la possibilité de créer des entreprises en Tunisie.

Les échanges ont, par ailleurs, porté sur l'expérience tunisienne dans la fabrication de composants automobiles et sur la disponibilité d'une main-d'oeuvre qualifiée dans ce secteur.

La coopération dans le domaine de la mise en place d'infrastructures électriques, ainsi que le transfert de technologies dans le domaine de l'énergie électrique et des énergies alternatives, ont également été au centre des discussions.