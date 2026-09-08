Tunisie: Santé - Le ministère et l'Unicef posent les bases d'une plateforme numérique dédiée à la mère et à l'enfant

Le ministère de la Santé et l'Unicef en Tunisie ont posé les bases d'une nouvelle plateforme numérique dédiée à la prise en charge de la mère, du nouveau-né et de l'enfant (PSIM), lors d'un atelier national organisé à Tunis. Cette plateforme vise à digitaliser le parcours de soins et à moderniser le suivi médical de la mère et de l'enfant à l'échelle nationale.

Selon une publication de l'Unicef sur les réseaux sociaux, cette initiative devrait permettre de mettre à la disposition des professionnels de santé des données fiables et précises afin d'assurer la continuité des soins, de renforcer la coordination entre les différents services et de faciliter la prise de décision médicale.

Elle devrait également contribuer à mieux orienter les ressources sanitaires vers les populations les plus vulnérables et à renforcer la protection de la santé maternelle et infantile.

La rencontre a réuni un large éventail d'acteurs du secteur de la santé autour des résultats d'une étude comparative (benchmarking) portant sur les pratiques et processus existants. Les séances de travail ont permis d'identifier les besoins prioritaires du terrain et de déterminer les domaines d'application stratégiques de la future plateforme, en concertation avec les différents intervenants du secteur.

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Développé en étroite collaboration avec les différents acteurs du secteur, ce projet s'appuie sur une démarche de benchmarking destinée à analyser les pratiques existantes et à s'inspirer des expériences pertinentes afin d'optimiser les processus de prise en charge. Il devrait ainsi contribuer à l'amélioration des performances du système de santé public.