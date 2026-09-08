Sénégal: Ahmadou Al Aminou Lo condamne les discours de stigmatisation

8 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Premier ministre du Senegal, Ahmadou Al Aminou Lo a fermement condamné les discours stigmatisant les ressortissants étrangers établis au Sénégal, estimant que de telles postures sont aux antipodes des traditions d'ouverture et d'hospitalité qui caractérisent le Sénégal.

« Nous ne pouvons pas être ce pays ouvert qui a des ressortissants partout et laisser prospérer des discours xénophobes », a déclaré le chef du gouvernement lors de sa Déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale.

Ahmadou Al Aminou Lo a rappelé que le Sénégal demeure une nation profondément ouverte sur son environnement régional et international. Il a notamment souligné les liens historiques et familiaux qui unissent les populations sénégalaises à celles des différents pays de la sous-région, faisant valoir que de nombreux Sénégalais ont eux-mêmes des parents ou des ascendants originaires des États voisins.

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