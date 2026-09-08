Sénégal: Amadou Ba - « La douane travaille activement pour la protection de l'intérêt de l'État pour ce qui est du risque du piratage et des cyberattaques »

La rentrée numérique, rencontre annuelle incontournable des acteurs du numérique en Afrique et surtout au Sénégal, s'effectue ce 08 septembre 2026. Lors du premier panel placé sous le thème « Comment concilier les avancées de l'IA avec les objectifs de croissance des entreprises et des économies ? », la douane sénégalaise a été représentée par le chef du Bureau de l'Information et des Systèmes de la Direction Générale des Douanes, M. Amadou Bâ.

Lors de sa prise de parole, M. Bâ a saisi l'occasion de rappeler les diverses missions de la Douane, à savoir : « La mission de collecte des recettes pour l'État ; la mission de protection de l'économie ; la mission d'assistance aux autres administrations. »

Selon lui, « la douane travaille activement pour l'accès à la maîtrise souveraine de ses données, ainsi que de ses systèmes d'information, à la protection de l'intérêt de l'État pour ce qui est du risque du piratage et des cyberattaques informatiques ».

Dans la continuité de son discours, le chef du bureau des systèmes d'information de la douane a précisé que « Notre conviction, c'est que l'IA ne doit pas être subie par l'administration, mais que ces initiatives doivent être mises au service d'une cause plus intelligente. »

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En adoptant les techniques d'intelligence artificielle, la douane sénégalaise a déjà réussi à développer « le système de gestion des analyses décisionnelles, le système intelligent d'aide à la décision qui facilite grandement pour la douane la recette douanière ».