Angola: Le pays et l'Uruguay renforcent leur coopération dans le domaine des arts et de la culture

8 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par OPF/VIC/SB

Luanda — L'Angola et l'Uruguay ont signé lundi à Montevideo, capitale uruguayenne, un accord de coopération dans le domaine des arts et de la culture, dans le cadre du Plan d'action 2026-2029.

Cet instrument juridique établit le cadre stratégique pour la promotion des échanges artistiques et la mise en oeuvre de projets conjoints, conformément à l'Accord de coopération dans le domaine des arts et de la culture signé à Luanda le 26 février 2013.

Un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola en Uruguay, transmis à l'ANGOP, précise que l'accord a été signé par le ministre de la Culture, Filipe Zau, et son homologue uruguayen, José Mahía.

Le protocole vise à dynamiser le partenariat bilatéral en créant de nouvelles opportunités d'échanges et en développant des initiatives communes.

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Selon le Plan de travail 2026-2029, les domaines prioritaires comprennent les arts visuels et du spectacle, le patrimoine culturel et la gestion des musées, des bibliothèques, des archives et de la littérature.

Le plan d'action intègre également le secteur audiovisuel et les industries créatives et devrait se dérouler selon un modèle dynamique et flexible, permettant l'intégration de nouvelles initiatives et de nouveaux projets tout au long de sa période de validité.

Selon le document, ce plan permet aux deux gouvernements de renforcer la culture comme pilier fondamental de la diplomatie, de valoriser la diversité et de créer des liens durables entre leurs milieux artistiques et universitaires.

Le ministre de la Culture, Filipe Zau, a entamé lundi une visite de travail de trois jours en République orientale d'Uruguay, dans le but de renforcer la coopération bilatérale et de lancer le plan de travail 2026-2029.

Les relations diplomatiques entre l'Angola et l'Uruguay ont été officiellement établies le 26 mai 1988, sur la base de l'amitié, du respect mutuel et de la coopération dans les domaines d'intérêt commun.

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