Afrique: L'Angola remporte sept médailles aux Championnats d'Afrique de la Zone IV

7 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JAD/WR/SB

Luanda — L'équipe nationale angolaise de natation a remporté sept médailles aux Championnats d'Afrique de la Zone IV, qui se sont déroulés au Botswana, et a terminé 11e au classement général.

Wezza Morais s'est particulièrement distinguée au sein de la délégation angolaise, remportant deux médailles d'or au 50 et au 100 mètres papillon.

Parmi les 15 pays participants, l'équipe angolaise a également figuré sur le podium grâce à Beatriz Scott, qui a décroché une médaille d'argent au 100 mètres brasse et une médaille de bronze au 50 mètres brasse.

Rhanya Santo, avec deux médailles de bronze au 400 et au 800 mètres nage libre, et Marcos Furtado, médaillé de bronze au 200 mètres papillon, complètent le podium.

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Avec ce résultat, l'Angola a reculé de quelques places au classement régional, après avoir terminé septième de l'édition 2025, avec 18 médailles en natation et quatre en eau libre, lors des championnats organisés en Eswatini.

L'Afrique du Sud a été sacrée championne, dominant le tableau des médailles avec 102 médailles, dont 49 d'or, 31 d'argent et 22 de bronze.

La Namibie s'est classée deuxième avec 93 médailles, dont 44 d'or, 23 d'argent et 26 de bronze, tandis que le Zimbabwe a occupé la troisième place avec 14 médailles d'or, 23 d'argent et 15 de bronze.

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