Angola: La TAAG promeut le tourisme et les événements culturels entre le Brésil et la Côte d'Ivoire

Luanda — La TAAG-Lignes Aériennes Angolaises organise un voyage touristique et culturel exceptionnel du 4 au 11 de ce mois afin de promouvoir la liaison aérienne São Paulo-Luanda-Abidjan et de renforcer les liens entre les marchés sud-américain et africain.

Selon un communiqué de presse de la compagnie aérienne nationale, ce voyage de familiarisation (voyage d'étude et voyage de presse) propose à des journalistes, influenceurs, voyagistes et représentants institutionnels brésiliens une immersion culturelle, touristique et gastronomique en Côte d'Ivoire.

Cette initiative est le fruit d'un partenariat avec l'ambassade de Côte d'Ivoire au Brésil et le ministère ivoirien du Tourisme et des Loisirs, positionnant ainsi la ville de Luanda comme un carrefour stratégique entre l'Amérique du Sud et l'Afrique de l'Ouest.

Le programme permet aux participants de visiter des sites touristiques et patrimoniaux majeurs de Côte d'Ivoire, notamment la capitale politique, Yamoussoukro, la basilique Notre-Dame de la Paix, la Fondation Félix Houphouët-Boigny et le Musée national du costume.

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Les voyageurs ont également visité le Centre artisanal d'Abidjan et le Quartier français, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Le programme comprend aussi des visites au parc national de Banco et au Domaine BINI pour des activités d'écotourisme, des ateliers d'artisanat et des découvertes gastronomiques locales.

Selon le document, le voyage des participants a débuté le 4 septembre à São Paulo (Brésil), avec une escale à l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto de Luanda, avant de poursuivre vers Abidjan.

De retour au Brésil le 11 septembre, le groupe fera une escale de 24 heures dans la capitale angolaise (Luanda) pour explorer les principaux attraits de la ville.

Avec ce projet, la TAAG entend consolider son réseau de lignes comme plateforme d'intégration économique, culturelle et touristique, renforçant ainsi l'attractivité du marché émetteur brésilien, estimé à plus de 200 millions d'habitants, pour le continent africain via le hub de Luanda.