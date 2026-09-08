Cote d'Ivoire: Bonne gouvernance - Zoro Bi Ballo Epiphane engage la Habg aux côtés des Pme ivoiriennes

C'est dans l'enceinte de l'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anti-corruption (Abg-Lac), à Yamoussoukro, que le président de la Haute autorité pour la bonne gouvernance (Habg), Zoro Bi Ballo Epiphane, a présidé, le lundi 7 septembre 2026, la cérémonie d'ouverture de la 3e cohorte du Programme d'accompagnement à l'intégrité financière des Pme (Paif-Pme Propre). Une session de deux jours qui réunit environ 200 dirigeants et référents de Pme du District de Yamoussoukro et des localités environnantes.

Dans son discours inaugural, Zoro Bi Ballo Epiphane a inscrit l'action de la Habg dans le cadre du Plan national de développement (Pnd) 2026-2030, dont l'ambition -- « Bâtir une Grande Nation Stable, Ambitieuse et Solidaire » -- repose sur six piliers, dont la bonne gouvernance. Il a rappelé que les Pme représentent plus de 90 % des entreprises du secteur privé ivoirien, environ 20 % du Pib et près de 23 % des emplois formels, et qu'elles devront porter une large part des 80 500 milliards de Fcfa d'investissements privés attendus sur la période du Pnd.

Pour le président de la Habg, l'intégrité financière ne se limite pas à des procédures : elle repose sur une culture, celle du dirigeant qui affirme « nous voulons réussir, mais nous voulons réussir dans les règles ». Il a détaillé cinq contributions concrètes de cette culture d'intégrité au développement national -- économique, fiscale, liée à la gouvernance, à l'industrialisation et à la durabilité -- avant de lancer un appel direct aux chefs d'entreprise présents : « La Côte d'Ivoire que nous voulons bâtir demain dépend aussi des entreprises que nous choisissons de construire aujourd'hui».

Il a conclu sur une conviction : « Le développement durable de la Côte d'Ivoire ne se construira pas seulement à travers les grandes décisions de l'État, il se construira également dans nos entreprises et dans les choix quotidiens de ceux et celles qui les dirigent. »

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Le coordonnateur de l'Abg-Lac, Coulibaly Tiorna N'Golodin, a rendu hommage à la vision et au leadership du président du Habg, qui « amènent l'ensemble des acteurs nationaux, notamment du secteur privé, à s'impliquer dans la prévention de la corruption », ajoutant que sa présence « témoigne, une fois de plus, de son engagement à faire de l'action collective une réalité dans le cadre de la lutte contre la corruption ».

La présidente du Mouvement des Pme, Patricia Zoundi Yao, est allée plus loin, rappelant que la Habg n'est « pas un simple partenaire institutionnel », mais « l'acteur pédagogique à part entière » du programme, intervenant directement dans la formation depuis son lancement.

Elle a tenu à rendre compte personnellement, devant le président de la Habg, de l'engagement pris en sa présence le 6 mai 2026 : former 500 Pme et dirigeants en six mois plutôt qu'en un an. Résultat à ce jour : 535 acteurs économiques mobilisés à Abidjan, dont 250 dirigeants et 285 référents formés, soit déjà 60 % de l'objectif national. « Vos instructions ont été rigoureusement suivies », a-t-elle affirmé, promettant que l'engagement pris devant lui serait non seulement tenu, mais dépassé.

Représentant le président de la Cgeci, Romuald Kouassi a lui aussi salué « l'accompagnement constant » de la Haute autorité et de son président depuis les premières étapes de l'initiative, notamment à travers son soutien, son expertise et sa disponibilité.

La présidente du Mouvement des Pme a par ailleurs justifié le choix de Yamoussoukro pour cette 3ème cohorte par sa cohérence avec l'ancrage institutionnel de la Habg : la ville abrite le siège de l'Abg-Lac, « la branche de formation de la Haute autorité pour la bonne gouvernance », ce qui permet, selon elle, d'inscrire le programme « dans le lieu même où se forge la culture de l'intégrité en Côte d'Ivoire ».

La première journée, consacrée aux dirigeants, a été structurée en trois modules tournants portant sur la gouvernance d'entreprise et la prévention de la corruption, l'analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (Lbc/FT), ainsi que le cadre réglementaire international (Gafi/Giaba) applicable aux Pme. La seconde journée, dédiée aux référents d'entreprise, portera sur les outils opérationnels de détection des opérations suspectes, les procédures KYC et la déclaration auprès de la Centif.