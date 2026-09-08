Cote d'Ivoire: Inde - Le nouvel ambassadeur Ramesh Babu Lakshmanan est arrivé au pays

7 Septembre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Un nouveau chapitre s'ouvre dans les relations diplomatiques entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. Ramesh Babu Lakshmanan, ambassadeur désigné de la République de l'Inde auprès de la République de Côte d'Ivoire, est arrivé à Abidjan le dimanche 6 septembre 2026.

Il a été chaleureusement accueilli à l'aéroport par les officiers de l'ambassade de l'Inde, des représentants de la Direction du Protocole du ministère ivoirien des Affaires étrangères, ainsi que par des membres éminents de la communauté indienne.

Lakshmanan succède à S.E.M. Dr Rajesh Ranjan, qui occupait le poste de novembre 2022 à décembre 2025. Dr Rajesh Ranjan, ancien Haut-commissaire de l'Inde au Botswana, avait lui-même remplacé S.E.M. Y.K. Sailas Thangal.

Diplomate de carrière de la promotion Ifs 2005, le nouvel ambassadeur occupait jusqu'ici le poste stratégique de Consul général de l'Inde à Atlanta, aux États-Unis, l'une des plus importantes missions consulaires indiennes au monde. Il devrait présenter prochainement ses Lettres de Créance au Président de la République, Alassane Ouattara.

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