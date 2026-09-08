Cote d'Ivoire: Trophée Dominique Ouattara - Douélé sacré roi du football à Zouatta

Au terme d'un mois de compétition qui aura tenu la jeunesse de Facobly en haleine, l'équipe du village de Douélé a décroché, le samedi 5 septembre 2026, le prestigieux trophée Dominique Ouattara, devant une foule venue de tout le département pour communier autour des valeurs de paix, de cohésion et de fraternité chères à la Première dame.

C'est au stade de la Paix Philippe Kouhon de Zouatta que s'est écrite, ce samedi 5 septembre 2026, l'ultime page de la 7e édition du tournoi de football doté du trophée Dominique Ouattara. Au terme d'une finale à suspense, l'équipe du village de Douélé, dans le département de Facobly, a battu celle de Fagnampleu par 1-0 à l'issue de la séance des tirs au but, s'adjugeant ainsi le prestigieux trophée offert par la Fondation Children of Africa.

Avant que les hommes ne se disputent la suprématie, ce sont les féminines qui avaient ouvert le bal des émotions. Dans une rencontre âprement disputée, l'équipe d'Atebaklou est venue à bout des filles de Kirikou sur le même score étriqué d'un but à zéro, offrant au public un avant-goût de ce que serait la soirée.

Un mois de ferveur sportive au service de la jeunesse

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Lancée le 9 août dernier, cette 7e édition aura rassemblé pas moins de seize équipes masculines et huit équipes féminines venues des quatre coins du département. Pendant un mois, la jeunesse de Facobly a démontré, match après match, un esprit sportif exemplaire, faisant de cette compétition bien plus qu'un simple rendez-vous footballistique : un véritable creuset de brassage, de discipline et d'espoir pour des centaines de jeunes filles et garçons, mobilisés loin des risques liés à l'oisiveté durant les vacances scolaires.

La cérémonie de clôture a rassemblé, autour de cet événement fédérateur, l'ensemble du corps préfectoral, conduit par le secrétaire général de préfecture, M. Kouamé Faustin, entouré des chefs des services publics en poste à Facobly, notamment des directions départementales des Sports, de la Jeunesse, de l'Agriculture, de l'Éducation nationale, de la Construction et de la Couverture maladie universelle.

La sécurité de l'événement, qui s'est déroulé sans le moindre incident, a été assurée par un détachement de la gendarmerie nationale placé sous le commandement du commandant de brigade, M. Soro, en appui avec la sécurité villageoise.

Le parrain de cette édition, Fae Monké Adrien, ainsi que le président, Kei Norbert, se sont fait représenter pour l'occasion. La Mutuelle pour le développement de Zouatta et la diaspora de Zouatta ont également pris une part active à la mobilisation, aux côtés de la chefferie traditionnelle et d'une population nombreuse venue de tout le département pour vibrer au rythme de cette grande fête populaire.

Une reconnaissance appuyée à la Première dame

Dans son allocution d'ouverture, le promoteur du tournoi Dominique Ouattara dans le département de Facobly, Philippe Kouhon, a tenu à exprimer toute sa gratitude à la Première Dame Dominique Ouattara ainsi qu'à sa fondation Children of Africa pour ce moment de partage et de joie offert, une fois de plus, à la population de Facobly.

C'est également grâce à cette mobilisation constante que la jeunesse locale a pu, durant ces vacances, s'épanouir dans un cadre sain et fédérateur, loin de toute forme de dérive.

Profitant de la tribune qui lui était offerte, M. Kouhon a saisi l'occasion pour sensibiliser les populations aux enjeux du foncier rural, les invitant à faire identifier leurs parcelles, à poursuivre les démarches liées à la carte du producteur et à veiller à l'inscription scolaire de leurs enfants en âge d'entrer à l'école primaire.

Il a, par ailleurs, porté une doléance au nom de la population de Zouatta : « Monsieur le Préfet de Facobly, la population de Zouatta organise, en août 2027, une grande fête de retrouvailles dénommée Zouatta 2027. À cette occasion, le président du comité d'organisation, Henri Siabo, résident au Canada, me charge de vous faire la doléance d'organiser la fête de l'Indépendance de la Côte d'Ivoire ici, à Zouatta 1, pour les festivités du département de Facobly », a plaidé Philippe Kouhon, exprimant le voeu de voir cette requête trouver un écho favorable auprès des autorités compétentes, afin que Zouatta 1 devienne le centre des festivités marquant le 67e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans le département de Facobly.

Prenant la parole à son tour, le secrétaire général de préfecture a salué la bonne tenue du tournoi Dominique Ouattara, organisé une fois de plus sans le moindre incident, comme les années précédentes. Il a rendu un hommage appuyé au président de la République, Alassane Ouattara, dont l'action contribue à faire de la Côte d'Ivoire un pays de paix et de stabilité.

Il a également salué l'engagement constant de la Première dame Dominique Ouattara qui, à travers cette initiative, permet chaque année à la jeunesse ivoirienne de s'épanouir pendant les grandes vacances, tout en menant une action inlassable en faveur des jeunes et des femmes de Côte d'Ivoire.

Toutes les équipes récompensées

Au terme de cette finale riche en émotions, les deux équipes finalistes, tout comme l'ensemble des seize équipes masculines et des huit équipes féminines ayant pris part à la compétition, ont chacune reçu une récompense, saluant ainsi l'engagement, la discipline et l'esprit sportif dont elles ont fait preuve tout au long du tournoi.

Une nouvelle fois, le trophée Dominique Ouattara aura tenu toutes ses promesses à Facobly : un tournoi exemplaire, une jeunesse rassemblée et une reconnaissance unanime envers la Première Dame et sa fondation Children of Africa pour ce geste de bienveillance renouvelé envers les populations du département.