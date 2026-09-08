Cote d'Ivoire: Coopération Nord-Sud 2026 - 25 journalistes ivoiriens en immersion en Chine

Issus de plusieurs rédactions de Côte d'Ivoire, vingt-cinq journalistes ont été accueillis à l'aéroport de Pékin, le lundi 7 septembre 2026. Présents sur le sol chinois pour un séjour de deux semaines, ces professionnels des médias prendront part à un séminaire de formation visant à renforcer leurs compétences en communication omnicanale au profit des jeunes professionnels des médias en Côte d'Ivoire.

Invités par le Centre d'études internationales et de formation du Groupe de communication internationale de Chine, ces journalistes auront un programme bien chargé.

Au menu : la situation nationale et les traditions culturelles de la Chine ; un Forum sur la coopération sino-africaine (Fcsa) et ses mesures de mise en oeuvre ; l'initiative « la Ceinture et la Route » et la construction d'une communauté de destin sino-africaine ; le concept et la pratique de la modernisation à la chinoise ; la présentation du concept de développement, de l'expérience pratique et de l'inspiration pour le monde qu'offre la modernisation à la chinoise ; la rédaction de reportages sur les grands événements dans les grands médias chinois ; la diffusion d'informations télévisées et la création de programmes audiovisuels médiatiques ; ainsi que l'état actuel du développement du secteur médiatique chinois et les expériences susceptibles d'inspirer d'autres pays.

En outre, les Ivoiriens se rendront dans la ville de Guiyang, dans la province du Guizhou, pour visiter des institutions médiatiques locales, telles que la Radio et Télévision de la province du Guizhou, en vue d'échanger avec les professionnels du secteur.

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Ils visiteront également des entreprises engagées dans la coopération économique et commerciale sino-africaine de la province du Guizhou, ainsi que des sites culturels renommés, dans le but de découvrir les richesses de la culture chinoise.

À cela s'ajouteront de nombreuses conférences qui seront animées par des personnalités de ce pays du continent asiatique.