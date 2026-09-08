Afrique: Handball - L'Angola en tête du groupe B du Championnat d'Afrique junior masculin

7 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/SB

Luanda — L'Angola est en tête du groupe B du Championnat d'Afrique junior masculin de handball, qui se déroule à Abidjan, en Côte d'Ivoire, après deux journées disputées.

L'équipe angolaise compte quatre points, grâce à ses victoires contre Madagascar (49-17) lors de son premier match et contre le Nigeria (29-25) lors de la deuxième journée.

La compétition a observé sa première pause lundi.

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Les Angolais, qui participent à la compétition avec l'objectif de faire mieux que leur quatrième place obtenue au Rwanda en 2024, affronteront l'Algérie, finaliste continentale, mardi à midi, pour le dernier match de la phase régulière.

Après deux matchs joués, l'Égypte, tenante du titre, est également en tête de son groupe avec 4 points.

Classement

Groupe A

1. Guinée - 4 points

2. Rwanda - 2 points

3. Côte d'Ivoire - 2 points

4. Zimbabwe - 0 point

Groupe B

1. Angola - 4 points

2. Nigeria - 2 points

3. Algérie - 2 points

4. Madagascar - 0 point

Groupe C

1. Tunisie - 4 points

2. Libye - 4 points

3. Bénin - 0 point

4. Kenya - 0 point

Groupe D

1. Égypte - 4 points

2. RDC - 2 points

3. Cameroun - 0 point

4. Congo - 0 point

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