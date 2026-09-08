Angola: Le Président du Botswana rend hommage à Agostinho Neto

Luanda — Le Chef de l'État du Botswana, Duma Gideon Boko, a déposé une gerbe ce mardi, au sarcophage du premier président angolais, António Agostinho Neto, en signe de respect et d'hommage.

Au Mémorial érigé en l'honneur du fondateur de la nation angolaise, le Président du Botswana s'est incliné devant l'urne contenant la dépouille mortelle et a déposé la gerbe.

Accompagné du ministre des Relations Extérieures, Téte António, et de membres du Mémorial Dr. António Agostinho Neto, Duma Gideon Boko a visité les différentes sections de cette archive importante dédiée au « grand poète » et a reçu des explications sur sa vie et son oeuvre.

Le Président du Botswana est arrivé à Luanda lundi après-midi pour une visite officielle de trois jours, dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays.

Les relations entre l'Angola et le Botswana sont considérées comme excellentes, avec des consultations régulières aux niveaux présidentiel, ministériel et technique.

Les deux pays ont mis en place un cadre permettant d'approfondir davantage ces relations dans divers domaines, avec un soutien mutuel aux niveaux régional et continental.