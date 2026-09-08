Angola: Le lycée Ngola-Kiluanje accueille plus de six mille élèves après sa rénovation

Luanda — Le lycée Ngola-Kiluanje de Luanda a vu ses effectifs passer de cinq mille à six mille soixante-six élèves, de la 7e à la terminale, suite aux travaux de rénovation menés ces deux dernières années, a annoncé lundi la ministre de l'Éducation, Erika de Carvalho.

Lors d'une conférence de presse tenue après la réouverture de l'établissement, la ministre a indiqué que le nombre de salles de classe avait augmenté et que de nouvelles infrastructures scolaires avaient été mises en place.

Elle a précisé que le nombre de salles de classe était passé de 50 à 54 et qu'une bibliothèque, une infirmerie, des laboratoires, un système d'eau potable et des aménagements pour améliorer l'accessibilité avaient été ajoutés.

Au cours de la cérémonie, la ministre a déclaré que cette rénovation représentait bien plus que la simple restauration d'un bâtiment historique ; elle offrait à la communauté un établissement proposant de meilleures conditions d'enseignement et d'apprentissage.

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La responsable a indiqué que le lycée Ngola Kiluanje accueillera désormais les élèves de l'Institut polytechnique industriel de Luanda (IPIL), anciennement Makarenko, avec le soutien du lycée Ngola Kanini, pendant la durée des travaux de rénovation de l'IPIL.

Erika de Carvalho a expliqué que l'Angola compte actuellement 620 établissements d'enseignement technique et professionnel ; ce chiffre témoigne des progrès accomplis, mais souligne également la responsabilité qui reste à assumer pour garantir à chaque jeune une place, une formation de qualité et la possibilité de construire son avenir.

Selon la ministre, l'Exécutif reconnaît la valeur des institutions historiques et a donc décidé de restaurer, d'agrandir et de moderniser les écoles historiques de Luanda dans le cadre du Plan national de développement 2023-2027.

Pour le vice-gouverneur de Luanda chargé des affaires politiques et sociales, Manuel Gonçalves, la réhabilitation de l'école représente un investissement dans les conditions d'enseignement et d'apprentissage des élèves, leur offrant un environnement plus digne, sûr, confortable et adapté à leur développement scolaire et humain.

Il a annoncé que les écoles Ngola-Kanini et Juventude em Luta ouvriront leurs portes dans les prochains jours, ainsi que cinq autres écoles dont la construction est en phase finale.

À cette occasion, la représentante étudiante de l'IPIL, Edvania António, s'est engagée, au nom de tous les étudiants, à préserver les installations et le matériel mis à disposition.