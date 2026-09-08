Angola: Le CNJ ne reçoit qu'une seule candidature à la présidence

Luanda — Le sous-comité des candidatures de la 8e Assemblée générale ordinaire pour la révision et le renouvellement des mandats du Conseil national de la jeunesse (CNJ) a officialisé la réception d'une seule candidature à la présidence de l'organisation, a appris lundi l'ANGOP à Luanda.

Il s'agit de Gelson Bravo, actuel secrétaire provincial adjoint du CNJ à Icolo e Bengo, présenté au nom de l'organisation Leaders du développement communautaire en Angola (LIDECA).

Sa candidature a été appuyée par 15 organisations de jeunesse membres à part entière, disposant du droit de vote.

Conformément aux délais fixés, le dépôt des candidatures s'est déroulé les 4 et 5 de ce mois.

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Lors du dépôt, le président de LIDECA, Agostinho Neto, a souligné que la liste proposée rassemble certaines des organisations de jeunesse les plus représentatives du pays.

Il a garanti l'engagement des structures de soutien afin que le CNJ puisse renforcer son rôle institutionnel au cours des cinq prochaines années (2026-2031).

Selon le calendrier de travail coordonné par Pedro Raul, le CNJ avait jusqu'à lundi, pour vérifier la conformité aux instructions légales et valider ou rejeter les documents soumis. Une déclaration officielle devra être publiée à l'issue de cette période.

Pour rappel, la 8e Assemblée générale ordinaire du CNJ se tiendra le 30 septembre, sous le thème « Jeunesse angolaise : plus patriotique et solidaire, pour un développement durable ».

Isaías Kalunga est le président sortant de l'organisation.