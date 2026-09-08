Angola: Le Brent ouvre à 97,12 dollars le baril

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, référence sur le marché angolais, a ouvert ce mardi à 97,12 dollars, soit une hausse de 0,36 centime par rapport à l'ouverture de la séance précédente.

Le prix de l'« or noir » s'accélère alors que les investisseurs évaluent les risques de nouvelles perturbations de l'approvisionnement énergétique au Moyen-Orient.

Cette hausse fait suite aux avertissements de l'Iran, selon le site spécialisé « investor.com », selon lesquels les infrastructures pétrolières et gazières du Golfe pourraient être ciblées en représailles aux attaques dont il aurait été victime.

D'après la même publication, cette récente progression intervient après un week-end marqué par des échanges d'attaques entre les États-Unis et l'Iran, notamment contre des navires.

Lundi, le prix du Brent a fluctué entre 95,97 et 98,06 dollars.