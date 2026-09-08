Angola: L'INAPEM encourage un concours académique

7 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par AMC/DC/DK/SB

Luanda — Le lauréat de la première édition du concours académique national « Jorge de Carvalho Simões », organisé par l'Institut national d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises (INAPEM), se verra remettre 1,5 million de kwanzas.

Ce concours, lancé ce lundi à Luanda, récompensera les mémoires de licence et de master.

Selon l'INAPEM, le deuxième prix sera de 1 million de kwanzas et le troisième de 500 000 kwanzas.

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Les inscriptions sont ouvertes du 15 de ce mois au 15 novembre pour les étudiants ayant soutenu leur mémoire au cours des trois dernières années.

Les thèmes et domaines admissibles sont l'économie et la gestion, la technologie et l'innovation, l'entrepreneuriat, les politiques et les systèmes, ainsi que les micro, petites et moyennes entreprises.

Après inscription, les jurys disposeront de deux mois pour évaluer les travaux. La cérémonie de remise des prix aux trois lauréats est prévue en février 2027.

Parmi les différents critères de validation des candidatures, l'organisation précise que les travaux doivent avoir été soutenus dans un établissement d'enseignement supérieur angolais reconnu, attester de la paternité et de l'originalité de l'oeuvre, et respecter le droit d'auteur et l'intégrité académique.

Le président du conseil d'administration de l'INAPEM, Bráulio Augusto, a déclaré que cette initiative vise à renforcer les liens de l'organisation avec les établissements d'enseignement supérieur et à offrir une visibilité aux étudiants et chercheurs qui se consacrent à l'entrepreneuriat.

Ce prix rend hommage au premier président du conseil d'administration de l'INAPEM, Jorge Carvalho Simões, et associe son engagement en faveur de la promotion de l'entrepreneuriat, de l'innovation et d'un développement économique inclusif.

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