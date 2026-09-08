Angola: L' Unitel chute de 12,35 % en bourse

Luanda — Le cours de l'action de l'opérateur de téléphonie mobile Unitel a chuté de 12,35 % lundi, pour atteindre 29 800 kwanzas, un plus bas historique depuis son introduction en bourse le 29 juillet.

Unitel avait fait son entrée en bourse à une valorisation de 40 040 kwanzas par action et, depuis, la société accuse déjà une perte de 10 240 kwanzas (-25,57 %).

Selon le relevé quotidien de la Bourse angolaise des valeurs mobilières (BODIVA), l'opérateur a été le titre le plus actif, concentrant 55,20 % du volume total des transactions, soit 239 opérations sur 433.

Le gestionnaire de marché a été la seule entreprise à enregistrer une hausse, progressant de 0,49 % pour clôturer à 82 400 kwanzas.

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L'actif a enregistré le deuxième plus important volume de transactions, avec 224 102 899 kwanzas échangés, soit 13,91 % du volume total négocié en bourse.

Il a fait l'objet de 24 transactions (5,54 %) pour un volume de 2 706 actions échangées (11,47 %).

La banque BAI a attiré 64,49 % du volume total de transactions de la séance (plus de 1,039 milliard de kwanzas), témoignant d'une forte liquidité institutionnelle malgré la baisse du cours.

La banque a atteint une valeur par action de 90 000 kwanzas, inférieure au cours habituel des derniers mois.

L'ENSA a enregistré une dépréciation de 3,41 % et BANCO CGA de 1,37 %.