Sénégal: La flamme olympique illuminera 14 régions

La flamme olympique des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) « Dakar 2026 » est attendue à Dakar le 12 septembre. Elle sillonnera ensuite le Sénégal pendant un mois et demi. Du 14 septembre au 30 octobre, elle traversera les 14 régions du pays à travers une trentaine d'étapes. «Le Soleil» vous déroule tout ce qu'il faut savoir de ce passage.

Le parcours de la flamme est l'un des grands rendez-vous de la dernière ligne droite vers les Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) « Dakar 2026 ». Elle sera allumée à Athènes, en Grèce, le 10 septembre, avant son arrivée, le 12 septembre, au Sénégal. Dans ce cadre, une cérémonie d'accueil est prévue à Dakar avant le lancement du relais national. Son passage doit permettre aux populations de différentes localités de vivre l'évènement avant même le début des compétitions, prévues du 31 octobre au 13 novembre. Ainsi, la tournée nationale commencera le 14 septembre, précise le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (Cojoj). Dans ce sillage, la flamme passera par les 14 régions du Sénégal, avec plus de 30 étapes annoncées.

Un mois et demi sur les routes

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Le relais se poursuivra jusqu'au 30 octobre. Dans ce sillage, Dakar et sa région ouvriront le parcours avant le déplacement vers les autres parties du territoire. À travers cette tournée, le comité d'organisation indique vouloir donner une dimension nationale aux Joj. Pour le Cojoj, les Jeux ne seront pas uniquement vécus sur les sites qui accueilleront les compétitions. Ils permettront aussi de porter l'évènement jusque dans les collectivités territoriales et auprès des populations qui ne pourront pas forcément assister aux épreuves. « La tournée mettra également en lumière le patrimoine sénégalais. La flamme passera par des lieux historiques, des monuments et des sites emblématiques, témoins de la richesse culturelle du pays », souligne un communiqué du Cojoj.

Comme le veut la tradition olympique, le parcours commencera à Athènes. De ce fait, la flamme sera allumée dans la capitale grecque, berceau historique des Jeux olympiques. Deux jours plus tard, le relais commencera dans le pays.

Autre dimension culturelle, pour la première fois, la flamme des Jeux olympiques de la jeunesse viendra illuminer le continent africain dans le cadre d'un évènement olympique organisé en Afrique.

La tournée ne sera pas limitée au simple passage du relais. Les différentes étapes doivent être accompagnées d'activités sportives, culturelles et éducatives. Des démonstrations et initiations sportives, des ateliers ainsi que des animations sont prévus dans les localités traversées, informe la note du Cojoj. Afin de réussir la mobilisation, la jeunesse sera mise au centre de l'évènement, souligne le Cojoj. De ce fait, les écoles doivent notamment jouer un rôle important dans les différentes étapes. L'objectif est de permettre aux élèves de mieux connaître les Joj, leurs disciplines et les valeurs portées par le mouvement olympique.

Le passage de la flamme sera également l'occasion d'associer les acteurs locaux comme les collectivités territoriales, les structures sportives, les établissements scolaires et les populations, indique la même source.

Qui portera la flamme ?

Autre fait important à retenir, le relais doit être assuré par plusieurs catégories de porteurs. Des sportifs, des jeunes et des personnalités issues des différents territoires sont appelés à participer à cette séquence. Autre moment fort, la sélection des relayeurs doit permettre de représenter les différentes composantes de la société et les localités traversées. Le choix des porteurs constitue également une partie importante du dispositif. À chaque étape, la flamme doit être portée par des personnes pouvant incarner les valeurs de l'olympisme et l'engagement autour de « Dakar 2026 ». En ce sens, les autorités administratives et les acteurs locaux participeront à la préparation des étapes, annonce le Comité d'organisation des Jeux olympiques. Cette organisation doit permettre de donner à chaque région une place dans cette mobilisation nationale.

En ce sens, la flamme arrivera au Sénégal avant les athlètes. Pendant plus d'un mois, elle servira de lien entre les différentes régions et Dakar, où se concentrera une partie importante des compétitions. Son parcours prendra fin le 30 octobre, à la veille de la cérémonie d'ouverture. Dans ce cadre, le lendemain, les Joj « Dakar 2026 » entreront officiellement dans leur phase compétitive et la vasque olympique sera allumée le même jour au stade Abdoulaye Wade, lors de la cérémonie d'ouverture. Un moment qui marquera officiellement le début des Joj « Dakar 2026 ».

En attendant les premières épreuves, la flamme aura la responsabilité de lancer la mobilisation populaire. D'Athènes aux 14 régions du Sénégal, son parcours doit permettre de faire entrer le pays dans l'ambiance de « Dakar 2026 ».