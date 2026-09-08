Ile Maurice: Comprimés, pipe à eau artisanale et argent saisis

Une opération policière menée le lundi 7 septembre à la suite de renseignements recueillis a conduit à une perquisition dans une maison de Bois-Chéri. L'opération a été menée par des éléments de la Criminal Investigation Division de la division Sud, sous la supervision du Deputy Assistant Superintendent of Police Omrawoo et du Detective Assistant Runglall, avec la participation de la Special Support Unit et de la Police Dog Unit.

Munis d'un mandat de perquisition dûment signé, les policiers se sont rendus au domicile d'Abdool Ameer Dilkholaust et de son épouse, Nusrat Bibi Dilkholaust. Le lieu avait été sécurisé par les policiers avant que le mandat ne soit présenté aux occupants.

La perquisition, effectuée en présence des deux personnes, a permis de retrouver notamment une bouteille en plastique suspecte d'être utilisée comme pipe à eau (bong), deux plaquettes de prégabaline contenant au total 20 comprimés ainsi qu'une plaquette de tramadol contenant deux comprimés. Les policiers ont également saisi un paquet ouvert de feuilles à rouler de la marque OCB Premium ainsi qu'une somme de Rs 2 000. La valeur totale des objets saisis est estimée à environ Rs 3 300.

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Abdool Ameer Dilkholaust et Nusrat Bibi Dilkholaust ont été conduits au poste de police et les objets seront analysés pour les besoins de l'enquête. Abdool Ameer Dilkholaust a comparu devant le tribunal de district de Savanne le même jour, où une accusation provisoire a été logée. Il a ensuite été libéré après avoir fourni une caution de Rs 10 000 et signé une reconnaissance de dette de Rs 50 000. L'enquête policière se poursuit afin de déterminer les circonstances entourant les objets saisis.