Ile Maurice: 1 794 enquêtes et Rs 55 milliards dans le viseur

Sanjay Dawoodarry, directeur général (DG) de la Financial Crimes Commission (FCC), a affiché sa détermination, ce mardi 8 septembre, lors d'une conférence de presse consacrée aux polémiques entourant l'institution et à son bilan. Il a surtout révélé qu'environ Rs 55 milliards en termes de valeur font actuellement l'objet d'enquêtes de la FCC.

Face à une salle comble, le DG a défendu le fonctionnement de la Commission tout en reconnaissant certaines défaillances. «On n'est pas infaillible», a-t-il déclaré, assurant que des mesures sont prises lorsque des manquements sont constatés.

Parmi les sujets abordés figurent la polémique sur les déclarations des avoirs, la diffusion sur les réseaux sociaux d'un diary appartenant à un officier et surtout les fuites présumées d'informations confidentielles.

Sanjay Dawoodarry est notamment revenu sur l'exploitation du téléphone saisi dans l'enquête concernant Steven Moothoocurpen. Selon le DG, l'appareil aurait permis de découvrir des informations liées au trafic de drogue ainsi qu'un document confidentiel de la FCC. Une enquête interne a conduit à l'identification d'un officier soupçonné d'avoir divulgué des informations. Celui-ci a été suspendu et l'affaire a été rapportée à la police.

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Le DG a également évoqué les menaces dont il affirme avoir été victime. Une enveloppe contenant deux balles et un message de menace lui aurait été adressée. Trois personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette enquête.

Sur le plan opérationnel, la FCC fait état de 5 065 plaintes reçues, 1 794 dossiers sous enquête et 166 arrestations, dont 44 liées à la drogue. Des biens d'une valeur d'environ Rs 10 milliards font également l'objet d'ordres d'attachement.

Parmi les principaux dossiers cités figurent la MIC, le Reward Money, la State Capture, la STC, Air Mauritius et Silver Bank. L'enquête sur le Reward Money, portant sur Rs 250 à Rs 300 millions, a été bouclée en moins de 18 mois, tandis que celle concernant la MIC est également terminée.