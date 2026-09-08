Ile Maurice: Le groupe Fidence s'implante au pays avec l'acquisition de MITCO

Le groupe Fidence, Prestataire international de services corporate soutenu par la plateforme de private equity Amethis Advisory, a annoncé le 27 août l'acquisition du groupe mauricien MITCO, via sa filiale Hoche Partners Corporate Services (HPCS). L'opération marque une nouvelle étape dans l'expansion internationale du groupe, jusqu'ici présent au Luxembourg, en France, au Maroc, à Dubaï et à Genève.

Fondée en 1993, MITCO est une référence à Maurice dans les services corporate, fiduciaires et d'administration de fonds. Elle accompagne une clientèle d'entreprises, d'investisseurs institutionnels et de clients privés opérant dans plusieurs juridictions. Avec cette acquisition, Fidence étend son empreinte à Maurice et aux Seychelles et renforce sa capacité à gérer des structures et opérations multi-juridictionnelles.

«Maurice est l'un des principaux centres financiers au monde, reliant les Émirats arabes unis, l'Afrique et l'Asie», souligne Cornelius Bechtel, Directeur Général de Fidence, qui voit dans cette opération «une étape déterminante» pour le groupe. Il s'est également félicité de l'entrée de Mahen Govinda, Directeur Général de MITCO, à l'actionnariat de Fidence, gage selon lui d'une «vision commune de long terme».

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Du côté de MITCO, la continuité est de mise : la société conserve sa structure, ses équipes, ses relations clients et son modèle opérationnel, et continuera d'opérer depuis Maurice. MITCO faisait jusqu'ici partie du portefeuille de CIEL Finance, pôle services financiers et investissement du groupe CIEL, et de K-Force Ltd. Pour Lakshman Bheenick, CEO de CIEL Finance, cette cession «reflète une approche disciplinée de gestion de portefeuille» et une allocation de capital alignée sur les priorités stratégiques du groupe.

Née en mars 2025 du rapprochement entre Hoche Partners Corporate Services et Paddock Corporate Services, Fidence poursuit ainsi sa stratégie de croissance et se positionne sur les corridors d'investissement reliant l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie.