Congo-Brazzaville: Concours de la sape - Parabolique Nkodia et Maxime Pivot Mabanza distingués

La troisième édition du concours dénommé «Le défi de la sape», tenue récemment à Brazzaville, a consacré Parabolique Nkodia comme meilleur sapeur du Congo et Maxime Pivot Mabanza, comme légende de la sape congolaise. Après leur sacre, les récipiendaires sont passés au journal Les Dépêches de Brazzaville pour remercier cet organe de presse qui ne ménage aucun effort pour soutenir la société des ambianceurs et des personnes élégantes (Sape).

Trente-deux sapeurs ont pris part à la troisième édition du concours «Le défi de la Sape» initié par DRTV production. Mais cinq sapeurs seulement sont arrivés à la finale. Il s'est agi de Karel Mahoussa, Armand Mawanza, Parabolique Nkodia, Lionel Mbouala et Dissou Diamousseka. Après trois sorties en tenue de ville, en demi-Dakar et tenue de cérémonie, le jury présidé par Romyc Okilas a délibéré en faveur de Parabolique Nkodia pour avoir respecté les critères de ce concours, à savoir l'élégance, la prestance (bien paraître avec une tenue dont les couleurs sont bien mariées) et l'attitude du sapeur.

Parabolique Nkodia, qui a été déclaré vainqueur par le jury, dédie cette victoire à tous les passionnés vestimentaires et amoureux de la sape, tout en remerciant l'organisatrice. «Je remercie la DRTV production pour la bonne tenue de ce concours. Je remercie aussi le jury qui a bien fait son travail, ainsi que les quatre autres candidats, sans oublier les passionnés vestimentaires à qui je dédie cette victoire, ainsi que le journal Les Dépêches de Brazzaville qui accompagne les sapeurs à promouvoir ce mouvement », s'est-il réjoui.

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Quant à son plan de travail, le meilleur sapeur du Congo promet de faire avancer l'art vestimentaire: « Mon travail consistera à faire avancer l'art vestimentaire. Le but étant de tout faire pour inscrire la sape sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'Unesco, comme cela a été le cas pour la rumba congolaise, le 14 décembre 2021. La sape, c'est notre patrimoine, une vraie identité culturelle pour les Congolais, parce qu'on reconnaît le Congolais à travers le monde par sa façon de s'habiller. Donc nous devons préserver ce patrimoine», a signifié Parabolique Nkodia.

Au regard de son implication pour la promotion de ce mouvement, Maxime Pivot Mabanza a reçu le trophée de la légende de la sape. «Je remercie la DRTV Production parce que, grâce à elle, cette troisième édition m'a honoré ". Je pense que j'ai mérité cette distinction. Je fais la fierté de ce mouvement. J'ai reçu le Japonais Homma Hayatho pour ses recherches sur sa thèse de master portant sur la "Sape congolaise". J'ai reçu beaucoup d'invitations au niveau des ambassades implantées au Congo», s'est réjoui Pivot Mabanza.

«Nous avons de projets en cours. Il y a une forte délégation qui va aller en Afrique centrale, notamment au Cameroun. Nous irons aussi en Afrique de l'Ouest, précisément en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Mali. Puis nous allons préparer le voyage du Japon. Dans ce pays, on attend Maxime Pivot, le Japonais noir. Je vais conduire la délégation au Japon en ma qualité d'ambassadeur de la sape pour la paix et en tant que légende de la sape congolaise. Après le Japon, nous reviendrons au pays pour se rendre après en France où nous sommes attendus. », a-t-il conclu.