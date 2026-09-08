Congo-Brazzaville: Année pédago-andragogique 2026-2027 - De nouveaux centres d'alphabétisation dans l'hinterland

Dans la déclaration du gouvernement relative à la 60e Journée internationale de l'alphabétisation, célébrée le 8 septembre de chaque année, le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, a annoncé la mise en service des centres dans les Plateaux, la Bouenza et la Lekoumou à la rentrée pédago-andragogique 2026-2027.

Le Congo n'est pas resté en marge de la Journée internationale de l'alphabétisation célébrée cette année sur le thème « L'alphabétisation pour les personnes, la planète et la prospérité ». Une célébration qui, selon le ministre Jean Luc Mouthou, permet d'évaluer le chemin parcouru afin de prendre la juste mesure des défis à relever. Le taux d'analphabétisme dans le pays est estimé à 20%, a-t-il souligné.

Pour ce faire, au cours de l'année pédago-andragogique 2026-2027, de nouveaux centres d'alphabétisation destinés aux autochtones ouvriront leurs portes. Il s'agit du centre Ngoulayo à Djambala dans le département des Plateaux, du centre de Kifoulou à Tsiaki dans la Bouenza et du centre de Doudou à Mayéyé dans la Lekoumou.

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Dans la même perspective, le lycée d'alphabétisation de Moukoundzi-Ngouaka à Brazzaville qui accueillera, dès la rentrée pédago-andragogique 2026-2027, des apprenants désireux de poursuivre et de consolider leurs apprentissages et offrira une seconde chance aux adolescents ayant interrompu leur scolarité au collège. Par ailleurs, trois postes centres de post-alphabétisation du premier cycle du secondaire sont envisagés à Brazzaville et à Ouesso dans le département de la Sangha. « Ces initiatives traduisent la volonté du gouvernement de rapprocher davantage l'éducation des populations et de faire de notre système éducatif un outil toujours plus inclusif, équitable et adapté aux besoins de notre société. Combattre l'analphabétisme et l'illettrisme c'est investir dans l'avenir de notre pays », a fait savoir le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation.

Il convient de rappeler qu'à ce jour, le Congo compte 183 centres d'alphabétisation, 109 centres de rescolarisation, 8 centres de post-alphabétisation et 64 écoles ORA destinées aux apprenants autochtones pour un effectif global de 21929 apprenants.

Selon le ministre Jean Luc Mouthou, une attention particulière est accordée au développement des foyers d'alphabétisation. Des espaces devront progressivement dépasser la seule acquisition des savoirs fondamentaux pour devenir de véritables lieux de développement des compétences, notamment professionnelles et numériques favorisant l'autonomisation, l'insertion socioprofessionnelle et la participation des bénéficiaires au développement du pays. « Il nous faut désormais passer à l'alphabétisation qui apprend à lire à celle qui permet d'agir, de produire, d'entreprendre et de participer pleinement à la transformation de la société », a-t-il déclaré.