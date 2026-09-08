Sénégal: Al Aminou Lo esquisse les contours de la réforme des subventions à la consommation

Dakar — Le chef du gouvernement a esquissé mardi, lors de sa déclaration de politique générale, les contours de la réforme des subventions à la consommation, aux termes que laquelle l'Etat ne va plus subventionner des produits mais des personnes.

"On va les rationaliser", a déclaré Ahmadou Al Aminou Lo devant les députés en parlant des subventions à la consommation qui ont atteint, cette année, "700 milliards et quelque", alors qu'elles devaient être contenues à 250 milliards de francs CFA.

Selon le Premier ministre, cela veut dire que "cette année encore, il y a 550 milliards qui vont aller dans les proches de personnes qui ne les méritent pas".

"On ne subventionnera plus de produits, on subventionnera des personnes", a-t-il dit, avant d'insister : "Allons subventionner ceux qui doivent être subventionnés et que les autres paient".