Congo-Kinshasa: Le piège congolais !

À l'approche de l'échéance cruciale du 20 décembre prochain, le Conseil de sécurité des Nations unies se trouve face à un arbitrage historique pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Alors qu'António Guterres appelle à une refondation globale des opérations de maintien de la paix, l'heure n'est plus aux demi-mesures diplomatiques, mais à une lucidité chirurgicale. Entre l'enlisement militaire sur le terrain et la tentation d'un désengagement précipité, la Monusco incarne aujourd'hui les limites structurelles d'un modèle onusien à la croisée des chemins.

La première urgence de cette refonte impose de sanctuariser les missions vitales. Face à l'escalade chronique des tensions dans l'Est du pays, la doctrine de concentration prônée par le Secrétaire général constitue le seul cap réaliste. Recentrer la mission sur ses fondamentaux politiques et sécuritaires -- à savoir protéger les populations civiles de manière ciblée, catalyser les fragiles processus de dialogue et veiller scrupuleusement à la vérification des accords -- n'a rien d'un aveu de faiblesse.

C'est, au contraire, un impératif d'efficacité pragmatique. L'appui logistique récemment déployé pour superviser le mécanisme de cessez-le-feu entre Kinshasa et la coalition de l'AFC/M23 prouve que l'organisation internationale excelle lorsqu'elle se cantonne à un rôle strict de tiers de confiance, neutre et rigoureux.

Cependant, cette mue stratégique exige de lever une ambiguïté doctrinale chronique : jusqu'où les Casques bleus peuvent-ils légitimement aller ? Si le recours à la force reste juridiquement indispensable pour s'interposer et préserver des vies innocentes, une force de paix ne saurait se muer en armée belligérante permanente, ni se substituer aux défaillances souveraines de l'État hôte.

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En s'alignant de manière trop fusionnelle sur les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), la Monusco s'est attirée les foudres de l'AFC/M23, qui l'accuse d'avoir rejoint le camp adverse. Ce glissement vers la co-belligérance s'avère lourd de conséquences. Avec un bilan tragique de 311 vies sacrifiées depuis 2010, le tribut humain est devenu intenable pour une communauté internationale réticente à financer des guerres d'usure sans issue politique visible.

En décembre, le Conseil de sécurité devra impérativement trancher trois dilemmes hautement concrets : redéfinir les mandats indispensables à conserver, recalibrer les moyens matériels engagés et planifier le rythme d'un retrait responsable. L'ONU ne peut plus se permettre d'être le bouclier passif d'un statu quo mortifère.

Pour survivre et restaurer sa crédibilité, la Monusco doit cesser de vouloir gagner une guerre qu'elle n'a pas les moyens militaires de mener, afin de se consacrer pleinement à ce qu'elle sait faire de mieux : bâtir l'architecture politique d'une paix durable.