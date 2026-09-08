A l'occasion de la rentrée scolaire 2026-2027, le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité, vendredi 4 septembre, trois établissements scolaires de Kinshasa : le Collège Bonsomi, l'École Primaire Sona Pangu 1 et 2, ainsi que le Lycée Monseigneur Shaumba. Ce déplacement a permis au Chef de l'État d'évaluer directement les conditions d'apprentissage et d'échanger avec les élèves ainsi qu'avec le corps enseignant.

A l'École Primaire Sona Pangu, le Chef de l'État a posé la première pierre d'une cantine scolaire et remis symboliquement un lot de bancs issus des ateliers du Service National.

A chaque étape de sa tournée, le Président de la République a rappelé son engagement pour une école moderne, exhortant les élèves à l'excellence : « L'éducation est une arme indispensable pour le développement de notre pays. Vous êtes l'avenir de ce pays. Il faut mettre tout en oeuvre pour défendre notre pays ».

Il a également partagé sa vision de l'éducation : « Mon souci est de former des Congolais et des Congolaises qui demain seront capables de relever tous les défis qui se présenteront à notre pays et pourront rivaliser avec tous les citoyens du monde », encourageant les finalistes à se distinguer pour intégrer le programme Excellentia RDC.

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Vers la modernisation du Lycée Mgr Shaumba

Un moment marquant de cette tournée présidentielle concerne l'étape du Lycée Monseigneur Shaumba. Accompagné de la Ministre de l'Education nationale, le Chef de l'Etat a visité les élèves de la section agricole dans leur salle de classe et les a encouragées à placer Dieu au centre de leur processus d'apprentissage. Le Président Félix Tshisekedi les a également appelées à faire preuve de responsabilité, rappelant que le travail et la discipline constituent des facteurs clés pour répondre, demain, aux défis du pays.

Pour réaliser leurs travaux pratiques, les élèves sont parfois tenues de se livrer à un parcours de combattant, dans le cadre d'un partenariat interscolaire, pour atteindre les ateliers de l'Institut agricole de Mombele, dans la commune de Limete.

Face à cette préoccupation majeure exprimée par une responsable de l'établissement, le Chef de l'État a solennellement pris l'engagement de doter le Lycée Mgr Shaumba d'un bus afin de faciliter le déplacement des élèves.

Au cours de la même visite, le Président Félix Tshisekedi s'est dit profondément préoccupé par la nécessité de renforcer la qualité des enseignements et d'améliorer les conditions d'apprentissage. Dans un échange plus intense avec l'ensemble des élèves, le Chef de l'Etat a annoncé la construction prochaine d'une bibliothèque moderne et d'une salle d'informatique capable d'accueillir un grand nombre d'élèves en une seule séance.