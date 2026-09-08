Angola: Le PR augure le renforcement la coopération entre le pays et le Botswana

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a déclaré ce mardi à Luanda espérer que la visite de son homologue botswanais, Duma Gideon Boko, serait l'occasion d'échanges essentiels au renforcement des liens entre les deux pays.

S'exprimant au Palais présidentiel lors de la visite du chef d'État botswanais, le Président a rappelé que les Républiques d'Angola et du Botswana entretiennent des relations politiques et diplomatiques relativement stables depuis près de cinquante ans.

Selon João Lourenço, ces relations ont été considérablement renforcées en 2006 par la signature des Accords généraux de coopération dans les domaines économique, scientifique, technique et culturel, permettant ainsi aux relations bilatérales de se structurer.

Il a ajouté que, malgré un long chemin parcouru, tous les résultats escomptés n'ont pas encore été atteints, d'où la nécessité de redoubler d'efforts pour adapter la coopération à l'immense potentiel des deux pays.

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Ce mardi, les deux pays signeront de nouveaux instruments juridiques dans le cadre du renforcement de leur coopération bilatérale.

Le Forum d'affaires Angola-Botswana, prévu lors de la visite du Président Duma Gideon Boko, réunira des chefs d'entreprise et des représentants d'institutions des deux pays et permettra d'identifier des opportunités concrètes de commerce, d'investissement et de partenariats dans le secteur privé.