Angola: Le pays et le Botswana élargissent leur coopération à plusieurs secteurs

Luanda — L'Angola et le Botswana vont élargir leur coopération bilatérale aux secteurs de l'énergie, du pétrole, du tourisme et de l'industrie diamantaire, outre les domaines déjà développés, notamment la défense et l'élevage, a annoncé mardi à Luanda le Président de la République, João Lourenço.

Le Chef de l'État angolais s'exprimait lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue botswanais, Duma Gideon Boko, dans le cadre de la visite d'État de 72 heures que celui-ci effectue en Angola, à l'occasion de laquelle deux accords de coopération et un mémorandum d'entente ont été signés.

João Lourenço a cité le secteur de l'énergie parmi les nouveaux domaines d'intérêt, notamment la possibilité de produire de l'électricité en Angola afin de répondre aux besoins de la région de l'Afrique australe.

Le Président angolais a également mis en avant l'intérêt exprimé par le Botswana pour devenir actionnaire du projet de la raffinerie de Lobito, considérant cette intention comme l'un des signes de l'évolution des relations entre les deux pays.

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Les relations entre l'Angola et le Botswana célèbrent cette année leur 50e anniversaire, une période que João Lourenço a qualifiée de marquée par l'approfondissement progressif des liens d'amitié et de coopération.

« Ces visites sont venues sceller la voie que les deux pays entendaient suivre afin d'approfondir leurs liens d'amitié et de coopération », a-t-il déclaré.

Le Président angolais a également souligné le dynamisme manifesté par l'actuel chef de l'État botswanais, Duma Boko, qui, malgré le peu de temps passé au pouvoir, s'est déjà rendu à plusieurs reprises en Angola, la visite actuelle revêtant une importance particulière puisqu'il s'agit d'une visite d'État.

João Lourenço a souligné que la coopération bilatérale ne se limitera pas aux secteurs de la défense et de l'élevage, mais devra s'étendre à d'autres domaines considérés comme stratégiques, notamment l'énergie et le pétrole.

Dans le secteur énergétique, il a fait état de l'intérêt manifesté par le Botswana pour participer en tant qu'actionnaire au projet de la raffinerie de Lobito, considérant cette possibilité comme faisant partie des nouveaux projets concrets susceptibles d'approfondir la coopération entre les deux pays.

De son côté, l'Angola entend renforcer sa coopération avec le Botswana dans le domaine de l'élevage, compte tenu de l'expérience de ce pays en tant que grand producteur et exportateur de viande bovine.

Le tourisme de conservation est également présenté comme un domaine d'intérêt commun, dans le cadre du projet transnational KAZA (Kavango-Zambezi Transfrontier Conservation Area), qui associe l'Angola, le Botswana, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe.