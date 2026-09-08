Angola: João Lourenço plaide pour une concertation accrue dans le secteur diamantifère

Luanda — Le Président angolais, João Lourenço, a plaidé, mardi à Luanda, en faveur d'une concertation accrue entre l'Angola et le Botswana, afin que les deux pays, en leur qualité de grands producteurs mondiaux de diamants, puissent jouer un rôle de premier plan sur l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur diamantifère.

Le Chef de l'État angolais s'exprimait à l'issue d'un entretien à huis clos avec son homologue botswanais, Duma Gideon Boko, qui effectue une visite d'État de trois jours en Angola.

Pour João Lourenço, « il est évident que ces actions doivent être menées de manière coordonnée, en concertation avec d'autres pays africains producteurs de diamants, afin de mettre en place un mécanisme commun de protection et de défense des intérêts des nations respectives en matière de production, de transformation, de distribution et de commercialisation des diamants ».

Il a ajouté que cette démarche vise également à valoriser le diamant naturel au détriment de ses substituts, dont l'essor tend à compromettre cette importante source de revenus.

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Selon le Président João Lourenço, cet objectif est susceptible d'élever la coopération entre les deux pays à un niveau véritablement stratégique, tout en contribuant à renforcer l'agenda de souveraineté sur les ressources africaines, avec un impact sur la fixation des cours mondiaux du diamant.

Dans le cadre des projets de coopération envisagés entre les deux pays, le Président angolais a également salué la possibilité de voir le Botswana acquérir d'importantes participations au capital de la raffinerie de Lobito.

Il a souligné le caractère stratégique de cette infrastructure, qui doit, selon lui, être considérée comme un projet de portée et d'impact régionaux, susceptible d'atténuer les effets de la volatilité des cours du pétrole et de ses produits dérivés sur les économies des pays enclavés, à l'instar du Botswana.

Pour cette raison, le Chef de l'État angolais a estimé que la participation du Botswana au capital de la raffinerie serait mutuellement avantageuse, dans le cadre d'un projet de mutualisation des infrastructures.

João Lourenço a également évoqué d'autres opportunités de coopération, allant du développement des échanges commerciaux et de la circulation des produits agro-pastoraux et autres marchandises entre le Botswana et l'Angola au partage d'expertise dans la lutte contre les maladies animales, le Botswana disposant de l'un des laboratoires de production de vaccins vétérinaires les plus avancés d'Afrique.

« Cet éventail de possibilités pourrait devenir particulièrement substantiel si nous parvenons à surmonter les contraintes qui persistent encore en matière de transport des marchandises entre les deux pays », a-t-il ajouté.