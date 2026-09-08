Angola: Le Botswana entend renforcer ses relations diplomatiques avec le pays

Luanda — Le Président du Botswana, Duma Gideon Boko, a exprimé, mardi à Luanda, la volonté de son pays d'approfondir ses relations bilatérales avec l'Angola, notamment dans le domaine diplomatique.

S'exprimant lors de sa rencontre avec son homologue angolais, João Lourenço, le Chef de l'État botswanais a salué la présence diplomatique de l'Angola au Botswana depuis plusieurs années et souligné la nécessité d'une plus grande réciprocité dans ce domaine.

Duma Gideon Boko a annoncé, à cet égard, la décision de son pays d'établir une mission diplomatique résidente en Angola, en signe de l'engagement du Botswana à approfondir ses relations bilatérales avec Luanda.

Le Président botswanais a également plaidé pour un renforcement des efforts visant à garantir la paix et la stabilité sur le continent africain.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Cet impératif nous impose d'intervenir sur le plan diplomatique et par tous les moyens afin de restaurer la paix et la stabilité en Afrique », a-t-il déclaré.

Duma Gideon Boko a, par ailleurs, salué le rôle de médiateur joué par l'Angola dans le règlement des conflits sur le continent, estimant que le pays a démontré sa capacité à contribuer à la recherche de solutions aux défis auxquels l'Afrique est confrontée.

Le chef de l'État botswanais a également mis en avant le rôle stratégique de l'Angola dans les efforts visant à restaurer la paix et à « faire taire les armes » en Afrique.

« C'est un rôle que nous apprécions, celui de l'engagement actif de l'Angola et de sa participation à la recherche de solutions africaines aux défis du continent, fondées sur le dialogue, la médiation, la diplomatie et le respect de la souveraineté des nations », a-t-il souligné.

Il a réaffirmé que le Botswana est convaincu que la mise en oeuvre de ces efforts conjoints permettra de parvenir à la paix et de préserver la stabilité en Afrique.