Angola: Le Président Duma Gideon Boko arrive à Cidade Alta

Luanda — Le Président du Botswana, Duma Gideon Boko, est arrivé mardi matin au Palais présidentiel de Cidade Alta, où il doit avoir un entretien à huis clos avec son homologue angolais, João Lourenço, dans le cadre de sa visite officielle de trois jours en Angola.

À son arrivée, le Président Duma Gideon Boko a reçu les honneurs militaires avant, accompagné du Chef de l'État angolais, João Lourenço, de saluer de hauts responsables de l'État angolais. Le président angolais a ensuite fait de même à l'égard de la délégation botswanaise.

Toujours au Palais présidentiel, les deux chefs d'État assisteront à la signature de nouveaux instruments juridiques destinés à renforcer la coopération bilatérale et les relations d'amitié entre les deux pays.

Les activités prévues à Cidade Alta, au deuxième jour de la visite, s'achèveront par un déjeuner offert par le Président João Lourenço à son homologue botswanais et à sa délégation.

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Dans le même cadre, le Président Duma Gideon Boko effectuera une visite au Parlement angolais, avant de participer, dans l'après-midi, au Forum économique et d'affaires Angola-Botswana, consacré au renforcement de la coopération dans les domaines économique et commercial, de l'investissement et de la concertation politique.

Selon le programme, le président botswanais se rendra mercredi dans la province de Benguela, où il visitera la raffinerie de Lobito.

Les relations politiques et diplomatiques entre l'Angola et le Botswana ont été établies en 1975, dans le contexte des indépendances africaines et de l'émergence de nouveaux États sur le continent.