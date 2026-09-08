Angola: Le pays et le Botswana renforcent leur coopération avec la signature de trois accords

8 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par AFL/SC/BS

Luanda — L'Angola et le Botswana ont signé, ce mardi à Luanda, trois instruments juridiques de coopération portant notamment sur la Défense, l'élevage et la création d'une Commission bilatérale.

Les trois instruments comprennent un Accord de coopération dans le domaine de la Défense, un Accord portant création d'une Commission bilatérale ainsi qu'un Mémorandum d'entente dans le domaine de l'élevage.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence des présidents angolais, João Lourenço, et botswanais, Duma Gideon Boko, qui effectue une visite officielle de trois jours en Angola, destinée à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays.

La visite du chef de l'État botswanais prévoit des entretiens au plus haut niveau consacrés à des questions d'intérêt commun, avec un accent particulier sur les domaines économique et commercial, l'investissement ainsi que la concertation politique.

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Les nouveaux instruments de coopération s'inscrivent dans les efforts déployés par les deux pays pour approfondir leurs relations bilatérales et identifier de nouveaux domaines de partenariat, alors que l'Angola et le Botswana s'emploient à accroître leurs échanges économiques et à diversifier leurs domaines de coopération.

L'Angola et le Botswana sont tous deux membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), organisation régionale qui oeuvre en faveur de l'intégration économique, de la paix, de la sécurité et du développement durable dans la région.

Malgré l'existence de relations politiques et diplomatiques étroites, les échanges économiques entre les deux pays demeurent en deçà de leur potentiel, notamment dans des secteurs stratégiques pour la diversification de leurs économies respectives.

La signature de ces trois instruments constitue ainsi une nouvelle étape dans l'institutionnalisation et la dynamisation de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la Défense, de l'élevage et de la concertation politico-institutionnelle.

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