Au coeur de la recomposition des chaînes de valeur mondiales et de la montée en puissance de l'écosystème industriel national, les échanges technologiques entre le Maroc et les Etats-Unis d'Amérique viennent de franchir un seuil historique.

Entre janvier et fin juillet 2026, les exportations américaines de technologies avancées liées à l'aéronautique et au spatial vers le Royaume ont franchi la barre symbolique du milliard de dollars, s'établissant précisément à 1,006 milliard, contre 743 millions sur la même période de l'année précédente. Une progression de plus de 35 % qui ne doit rien au hasard et tout à une dynamique de fond.

Derrière cette statistique aride se cache une réalité plus vaste que le simple commerce d'appareils volants. Car il faut ici dissiper un malentendu que la plupart ont tendance à entretenir. Ce milliard de dollars ne correspond pas à l'achat d'avions complets par le Maroc, mais à une nomenclature bien plus large que les statisticiens américains ont baptisée technologies avancées de l'aérospatial.

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Sous cette appellation se rangent aussi bien les aéronefs civils et militaires neufs que les moteurs à réaction, les simulateurs de vol ou encore les systèmes de pilotage automatique, à l'exclusion notable des satellites de télécommunications classés ailleurs et des équipements strictement militaires comme les missiles guidés, qui relèvent d'une catégorie distincte entièrement dédiée à l'armement. Cette précision n'est pas un détail technique parmi d'autres, elle est la clé de lecture qui permet de comprendre la véritable nature de ce flux commercial, celui d'un écosystème industriel entier qui irrigue peu à peu le tissu économique marocain.

Une accélération qui s'observe au fil des mois

L'examen des données mensuelles révèle une trajectoire ascendante qui ne se dément pas. Le seul mois de juillet a vu transiter vers le Maroc pour 148 millions de dollars de produits aérospatiaux, contre 118 millions en juin, soit un bond mensuel de plus de 25%. Un rythme qui, mis bout à bout depuis janvier, dessine une courbe régulièrement orientée à la hausse et confirme que l'appétit américain pour le marché marocain de l'aéronautique ne faiblit pas.

Le mouvement n'est pas à sens unique. Les importations américaines en provenance du Maroc dans cette même catégorie ont elles aussi progressé, passant de 102 millions de dollars sur les sept premiers mois de 2025 à 124 millions sur la période équivalente de 2026, soit une hausse de près de 22%. Le signal est clair, le Maroc ne se contente plus d'être un simple client, il devient également un fournisseur dont la présence sur les chaînes de valeur aérospatiales mondiales se renforce, portée notamment par l'essor de son tissu de sous-traitance industrielle à Casablanca et à Tanger.

Le poids d'un secteur devenu pilier des échanges

Rapportée à l'ensemble des échanges commerciaux entre les deux pays, cette performance prend une tout autre dimension. Sur un total de 4,069 milliards de dollars d'exportations américaines de biens vers le Maroc entre janvier et juillet 2026, les technologies aérospatiales en représentent près du quart. Ce ratio suffit à mesurer combien ce secteur est devenu, en quelques années, l'un des piliers structurants de la relation commerciale bilatérale, aux côtés de filières plus traditionnelles.

Cette montée en puissance s'inscrit du reste dans une tendance de fond qui dépasse le seul secteur de l'aéronautique. Le commerce global de biens entre les deux pays est passé de 3,902 milliards de dollars d'exportations américaines en 2023 à 5,372 milliards en 2024, puis à 5,530 milliards en 2025, tandis que les importations américaines depuis le Maroc suivaient une progression plus modeste, de 1,696 milliard en 2023 à 1,859 milliard en 2025. L'aérospatial n'est donc pas un phénomène isolé mais l'expression la plus spectaculaire d'une intensification générale des flux commerciaux entre Washington et Rabat.

Un déséquilibre qui interroge autant qu'il rassure

Cette embellie commerciale a toutefois un revers qu'il serait inapproprié de passer sous silence. Le déficit commercial marocain vis-à-vis des Etats-Unis continue de se creuser, atteignant 2,833 milliards de dollars sur les sept premiers mois de l'année, les exportations américaines ayant dépassé les importations en provenance du Royaume chaque mois sans exception. Le mois de juillet illustre à lui seul cette asymétrie, avec 686,3 millions de dollars d'exportations américaines contre seulement 185,3 millions d'importations depuis le Maroc, un écart mensuel de plus de 500 millions de dollars.

Faut-il s'en inquiéter ou plutôt y voir la contrepartie logique d'un pays qui investit massivement dans la modernisation de sa flotte aérienne, de ses infrastructures de défense et de ses capacités logistiques ? La question mérite d'être posée sans dogmatisme. Un tel déficit peut aussi bien traduire une dépendance technologique qu'un pari sur l'avenir, celui d'un Maroc qui mise sur l'acquisition de savoir-faire et d'équipements de pointe pour consolider sa position de hub régional, entre ambitions industrielles affichées et enjeux de souveraineté qui restent, eux, largement à construire.

Ce que ces chiffres disent de la relation maroco-américaine

Au-delà de la seule arithmétique commerciale, cette envolée des échanges aérospatiaux raconte quelque chose de plus profond sur la nature du partenariat qui unit désormais Rabat et Washington. Elle témoigne d'une confiance réciproque qui s'est construite sur le long terme, où le Maroc s'affirme comme un partenaire stratégique incontournable sur le continent africain, tandis que les Etats-Unis y trouvent un débouché durable pour une industrie à forte valeur ajoutée. Reste à savoir si cette dynamique saura, dans les mois à venir, se traduire par davantage de transferts de compétences et une montée en gamme de l'outil industriel marocain, plutôt que par la simple reconduction d'un rapport de force commercial déséquilibré.