Cameroun: MRC - Tiriane Balbine Noah prend les commandes

Tiriane Balbine Noah, deuxième vice-présidente du MRC, prend la tête du parti après les démissions de Maurice Kamto et Mamadou Mota. Une femme à la tête de l'opposition camerounaise.

Après une journée de démissions en cascade au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Tiriane Balbine Nadège Noah, deuxième vice-présidente du parti, assure l'intérim et devient la nouvelle présidente du principal mouvement d'opposition camerounais.

Maurice Kamto a démissionné. Mamadou Mota a démissionné. Et le MRC, l'un des principaux partis d'opposition du Cameroun, se retrouvait soudainement orphelin de ses deux têtes dirigeantes. Mais le vide a été de courte durée. Ce mardi 8 septembre 2026, Tiriane Balbine Nadège Noah, jusqu'alors deuxième vice-présidente du parti, a pris les commandes de la formation politique. Une femme à la tête du MRC. Une première dans l'histoire du mouvement. Et un tournant politique dont les répercussions pourraient bouleverser l'échiquier camerounais.

Une succession dans la tempête

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La journée du 8 septembre 2026 restera gravée dans les annales du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC). Ce mardi, Maurice Kamto, président national du parti depuis sa création en 2012, a annoncé sa démission « dans l'intérêt supérieur » de la formation politique. Quelques minutes plus tard, son premier vice-président, Mamadou Mota, lui emboîtait le pas, justifiant sa décision par « l'acharnement et l'oppression qu'exerce le régime à son endroit ».

Deux départs en quelques minutes. Un parti d'opposition qui vacille. Mais la succession a été immédiate. Tiriane Balbine Nadège Noah, deuxième vice-présidente du MRC, a été appelée à prendre les commandes de la formation politique.

Qui est Tiriane Balbine Noah ?

Tiriane Balbine Noah n'est pas une inconnue dans le paysage politique camerounais. Née princesse Yanda, fille de la Mefou et Akono, elle est originaire du village de Mfida, dans l'arrondissement d'Akono, au Centre du Cameroun. Diplômée en Sciences politiques de l'Université de Yaoundé II et en Histoire de l'Université de Yaoundé I, elle a été assistante commerciale dans le BTP avant d'évoluer vers des fonctions commerciales dans le secteur hôtelier puis le conseil en marketing.

Elle rejoint le MRC au début de l'année 2018, fascinée par le professeur Maurice Kamto et ses combats. Lors de la convention d'avril 2018, elle est élue deuxième vice-présidente, et réélue lors de la convention de 2023. Elle est également présidente de l'Association Femmes Main dans la Main.

Une intérimaire expérimentée

Ce n'est pas la première fois que Tiriane Noah prend les rênes du MRC. Depuis 2019, elle a assuré l'intérim de la présidence du parti à plusieurs reprises, démontrant ses qualités de leadership et de management des hommes et des situations, y compris de tensions.

En 2019, alors que Maurice Kamto et plusieurs cadres du parti étaient détenus à la suite des manifestations post-électorales, Tiriane Noah avait déjà été appelée à la tête du mouvement. Une expérience qui lui a valu la confiance des militants et une reconnaissance au sein de la formation politique.

Un contexte politique explosif

La nomination de Tiriane Noah intervient dans un contexte particulièrement tendu. Depuis plusieurs mois, le ministère de l'Administration territoriale (MINAT), dirigé par Paul Atanga Nji, refusait de reconnaître Maurice Kamto comme le président légal du MRC.

Dans une correspondance datée du 19 août 2026, le ministre annonçait son refus de prendre acte du procès-verbal de la convention extraordinaire du parti tenue par visioconférence le 21 décembre 2025, qui avait pourtant reconduit Maurice Kamto avec 95,44% des suffrages. Le MINAT invoquait la loi n°90/055 du 19 décembre 1990 régissant les réunions et manifestations publiques, rappelant que cette convention avait été interdite au préalable par le Sous-préfet de Yaoundé 4.

Conséquence directe : le MINAT déclarait ne pas reconnaître toutes les instances issues de cette convention extraordinaire, à savoir le présidium, le directoire national ou encore le comité de médiation et d'arbitrage. Cette position administrative risquait de coûter au MRC sa participation aux prochaines élections municipales et législatives de 2027.

Une femme à la tête de l'opposition : un tournant symbolique

La nomination de Tiriane Noah à la tête du MRC revêt une dimension symbolique forte. Dans un paysage politique camerounais historiquement dominé par les hommes, une femme à la tête du principal parti d'opposition est une première.

Tiriane Noah, qui s'est déjà exprimée sur de nombreuses questions d'actualité nationale, a pris position lors des obsèques d'Anicet Ekane en mai 2026, défendant la ligne du parti et de Maurice Kamto. Femme de conviction, elle a dirigé une mission de condoléances à la radio employant Martinez Zogo et une autre chez les parents du petit Mathys.

Les défis qui attendent la nouvelle présidente

La tâche qui attend Tiriane Noah est immense. Elle devra d'abord gérer la crise interne qui secoue le parti, avec des cadres comme Joseph Thierry Okala Ebode ou Willy Mengue qui contestent la légitimité de la direction actuelle.

Elle devra également faire face au bras de fer avec le MINAT, qui refuse de reconnaître les instances issues de la convention de décembre 2025. La reconnaissance administrative du MRC est cruciale pour la participation du parti aux prochaines échéances électorales.

Enfin, elle devra rassembler les militants et redonner une dynamique à un parti affaibli par les démissions successives de ses deux têtes dirigeantes. La question du successeur permanent de Maurice Kamto reste ouverte, et le directoire national du parti est désormais attendu pour constater la vacance et enclencher la procédure statutaire de succession.