Appeler à la fermeture de l'ambassade du Cameroun à Bruxelles, c'est méconnaître l'histoire complexe de cette représentation diplomatique et fermer les yeux sur des avancées consulaires majeures. Si la capitale belge est sous le feu des projecteurs, c'est d'abord parce qu'elle abrite historiquement le foyer le plus virulent de la contestation politique camerounaise en Europe.

Un contexte d'insécurité forgé par l'histoire politique

Bruxelles n'est pas une représentation diplomatique comme les autres. Elle constitue la matrice des mouvements contestataires de la diaspora camerounaise dans la zone Union Européenne :

Le berceau de l'activisme : C'est à Bruxelles que se sont structurées des organisations pionnières comme le CODE (Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora) où a notamment milité Franklin Nyamsi dont les actions ont inspiré les mouvements actuels comme la BAS.

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L'épicentre des perturbations : C'est depuis cette ville que sont historiquement coordonnées les actions coup de poing qui ont régulièrement ciblé les déplacements officiels du président Paul Biya, notamment à Genève.

Vouloir faire porter la responsabilité de cette effervescence politique au seul ambassadeur relève d'un raccourci simpliste.

Une transformation en profondeur malgré les obstacles

À son arrivée à Bruxelles, S.E. Daniel Evina Abe' a hérité d'une situation critique. L'ambassade se trouvait alors dans un état de décomposition avancée :

Un patrimoine immobilier délabré et négligé.

Un personnel démoralisé, miné par de mauvaises habitudes et la gangrène de la corruption.

Aujourd'hui, le bilan qualitatif du service consulaire offre un contraste saisissant avec ce tableau initial.

Le service consulaire le plus performant de la zone UE

Malgré la pression constante des groupes activistes et la violence de certaines intrusions, l'ambassade de Bruxelles s'est imposée comme une référence de service public pour les Camerounais de l'étranger :

Attractivité régionale : Les usagers n'hésitent plus à faire le déplacement depuis l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et bien d'autres pays voisins pour effectuer leurs démarches à Bruxelles.

Efficacité et modernisation : La rapidité de traitement des dossiers, l'accueil restructuré et la lutte contre les réseaux d'influence internes ont fait de cette chancellerie la plus aboutie de tout l'environnement européen.

Sanctionner ou fermer la représentation de Bruxelles reviendrait à céder à la provocation et à priver des dizaines de milliers de compatriotes du service consulaire le plus efficace d'Europe. Face aux agitations politiques, la continuité de l'État et la modernisation des services restent la meilleure réponse institutionnelle.