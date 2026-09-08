Cameroun: Doumé - Trois cambrioleurs interpellés, des motos saisies

Trois présumés cambrioleurs dont un mineur interpellés à Doumé dans une opération des FMO. Arme à feu, motos volées et chanvre indien saisis. Deux complices toujours recherchés.

Une opération menée aux aurores par les forces de maintien de l'ordre a permis l'arrestation de trois suspects à BTA, dans le cadre d'une enquête sur une série de cambriolages qui terrorise la région de Doumé depuis plusieurs semaines.

4 heures du matin. L'obscurité enveloppe encore le quartier BTA, dans la région de Doumé. Alors que la ville dort, un commando des Forces de maintien de l'ordre (FMO) frappe silencieusement. Cible : un gang de cambrioleurs présumé responsable d'au moins trois attaques dans le secteur.

Résultat : trois interpellations, une arme à feu saisie, trois motos volées retrouvées, et deux complices activement recherchés. Parmi les suspects, un adolescent de 14 ans et un jeune homme de 21 ans présenté comme le chef présumé du gang.

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L'opération, menée grâce aux informations précieuses livrées par les proches des suspects à Doumé, marque un tournant dans la lutte contre l'insécurité dans la région. Mais elle pose aussi des questions : comment un mineur se retrouve-t-il impliqué dans des actes de grand banditisme ? Et surtout, que deviennent ces affaires une fois déférées devant le tribunal militaire ?

Une opération nocturne menée tambour battant

Dans la nuit du 7 au 8 septembre 2026, les FMO ont exécuté un mandat de perquisition au domicile des suspects à BTA, un quartier de Doumé. Les enquêteurs étaient sur la piste de ce gang depuis plusieurs semaines, après une série de cambriolages signalés dans la ville et ses environs.

L'opération a été déclenchée aux premières heures de l'aube, un choix stratégique pour surprendre les suspects dans leur sommeil. À 4 heures du matin, les forces de l'ordre ont encerclé la maison où résidaient les trois présumés cambrioleurs.

Parmi les interpellés figurent Mouhamadou Issa, 21 ans, présenté comme le chef présumé du gang, Aba Mohamed, seulement 14 ans, et Ndinga Loïc, 18 ans. Leur jeune âge interpelle. Un adolescent de 14 ans impliqué dans des cambriolages à main armée, c'est le signe d'une dérive sociale qui inquiète les autorités et les habitants de Doumé.

Un butin conséquent saisi par les enquêteurs

La perquisition du domicile des suspects a permis de mettre la main sur un butin conséquent. Les forces de l'ordre ont saisi trois téléphones portables, du chanvre indien, une arme à feu avec des cartouches, et surtout trois motos présumées volées.

L'arme à feu, dont le calibre n'a pas été précisé par les autorités, laisse craindre que le gang n'ait pas hésité à passer à la violence lors de ses méfaits. Le chanvre indien, quant à lui, suggère une possible implication dans le trafic de stupéfiants, une piste que les enquêteurs devront explorer.

Les motos, volées lors de précédents cambriolages, représentent un enjeu important pour les victimes. Les propriétaires de ces engins sont invités à se présenter auprès des services compétents avec les pièces justificatives de leurs motos pour les récupérer.

Des victimes qui réclament justice

Le gang est soupçonné d'avoir fait au moins trois victimes dans la région de Doumé. Le cas le plus emblématique est celui d'un boutiquier de Sibita, un village voisin, à qui environ 500 000 FCFA auraient été dérobés. Une somme considérable pour un petit commerçant, qui a dû voir son fonds de commerce s'envoler en une nuit.

D'autres cambriolages, dont les détails n'ont pas encore été communiqués par les autorités, auraient également été commis par le gang. Les enquêteurs tentent de déterminer si ces trois interpellations mettent fin à une série plus large de méfaits dans la région.

Deux suspects toujours en cavale

Si trois suspects sont déjà derrière les barreaux, l'enquête est loin d'être close. Deux complices présumés sont toujours en fuite, dont Razao Issa, 23 ans, qui serait également impliqué dans les cambriolages. La traque est lancée.

Les forces de l'ordre appellent la population à la vigilance et à dénoncer tout comportement suspect qui pourrait aider à localiser les deux fugitifs. La collaboration des habitants de Doumé a d'ailleurs été saluée par les FMO, qui ont souligné « l'importance de l'appui des populations dans la lutte contre l'insécurité ».

Une procédure devant le tribunal militaire

Les trois suspects interpellés devraient être déférés devant le tribunal militaire pour la suite de la procédure. Une décision qui interpelle : pourquoi le tribunal militaire plutôt que le tribunal de droit commun ?

Dans certaines régions du Cameroun, les affaires de grand banditisme sont parfois jugées par les tribunaux militaires, en raison de l'état d'urgence ou des mesures de sécurité renforcées. Cette pratique, si elle permet une répression plus rapide, soulève des questions sur les garanties procédurales offertes aux prévenus, notamment en ce qui concerne l'accès à un avocat.

Un signal fort contre l'insécurité

Cette opération des FMO à Doumé envoie un message clair aux délinquants : les forces de l'ordre sont déterminées à lutter contre l'insécurité dans la région. La saisie de l'arme à feu et des motos volées témoigne de l'efficacité des enquêteurs, qui ont su remonter la piste jusqu'aux suspects.

Reste à savoir si cette opération dissuadera d'autres gangs de sévir à Doumé. L'appel à la vigilance lancé par les FMO suggère que la menace persiste, et que la population doit rester mobilisée.