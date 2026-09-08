Afrique: Rentrée numérique Gaïndé 2000 - Le continent face à ses grands défis technologiques

8 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Fatou Ngom

La 5e édition de la Rentrée numérique Gaïndé 2000 s'est ouverte ce mardi 8 septembre au Noom Hotel, ex-Radisson Blu.

Axée sur le thème général « Le numérique au coeur des dynamiques géostratégiques : le défi africain », la session de cette année, en cinq panels thématiques, sera principalement consacrée aux transformations numériques en Afrique, afin de faire en sorte que le continent africain se projette avec puissance dans les décennies à venir.

En déclinant le calendrier de ces deux jours de réflexion, Ibrahima Nouridine Diagne, secrétaire général de Gaïndé 2000, a souligné « le retard accusé par l'Afrique en matière de digitalisation ». Dans la même dynamique, il ajoute : « Nous avons deux défis principaux lorsqu'on parle de numérique. Le premier, c'est les questions liées à la cybersécurité. Le deuxième, c'est les questions liées à la transformation de l'intelligence artificielle. »

Pendant deux jours, cette édition spéciale Afrique ambitionne de rassembler les acteurs majeurs afin de construire une vision collective et de proposer des solutions concrètes.

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