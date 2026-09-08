Sénégal: Ahmadou Alhaminou Mohamed LO - «Nous sommes une petite économie mais ouverte»

8 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)

Dans un environnement international marqué par l'instabilité et les incertitudes économiques, le Sénégal doit composer avec une réalité : celle d'une petite économie ouverte mais exposée aux soubresauts de la conjoncture mondiale, a plaidé le Premier ministre du Sénégal, Ahmadou Alhaminou Mohamed LO, ce 8 septembre, à l'occasion de sa Déclaration de politique générale (DPG) devant l'Assemblée nationale.

La vision portée par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye sera maintenue et consolidée. Elle demeure le cap. Et ce cap, quelles que soient les turbulences, prime sur notre politique, a-t-il réaffirmé.

La méthode, elle, peut évoluer. Chaque dirigeant imprime nécessairement sa marque. Chacun possède son tempérament, ses priorités, son rapport à la décision et sa conception de l'exercice du pouvoir, a-t-il rappelé faisant référence à sa propre méthode de gestion.

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