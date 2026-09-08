Cote d'Ivoire: Croissance, dette, finances publiques... - Le FMI salue trois années de performances économiques remarquables

La Représentante résidente du Fonds monétaire international (Fmi) en Côte d'Ivoire, Aminata Touré, en fin de mission, a salué les performances économiques enregistrées par le pays au cours des trois dernières années, ainsi que les résultats du Programme économique et financier conclu avec l'institution.

La Côte d'Ivoire peut se féliciter de la trajectoire de son économie sur la période 2023-2026. C'est l'appréciation faite, le mardi 8 septembre 2026, par Aminata Touré à l'issue d'un entretien avec le Président de la République, Alassane Ouattara, au Palais de la présidence à Abidjan-Plateau.

En fin de mission, la Représentante résidente du Fmi a mis en avant les résultats obtenus dans le cadre du dernier Programme économique et financier entre Abidjan et l'institution de Bretton Woods. « La Côte d'Ivoire a enregistré des performances économiques remarquables au cours de ces trois dernières années », a-t-elle déclaré.

Selon elle, la mise en oeuvre du programme, sur la période 2023-2026, s'est traduite par un « véritable succès » sur le plan économique. Les principaux objectifs fixés auraient été atteints, tandis que les déséquilibres ont été progressivement résorbés.

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Au-delà de la performance économique, Aminata Touré a particulièrement insisté sur la gestion de la dette. « Pour couronner ces résultats, la gestion de la dette s'est également révélée efficace », a-t-elle souligné. Elle relève que le programme avait démarré dans un contexte marqué par un niveau d'endettement relativement modéré et que le pays a réussi à conserver une trajectoire jugée maîtrisée.

Pour la Représentante résidente du Fmi, cette évolution constitue un résultat notable à l'échelle régionale. « Très peu de pays de la région ont enregistré un niveau de performance comparable sur cette période », a-t-elle estimé.

Cette appréciation du Fmi intervient alors que la Côte d'Ivoire poursuit ses efforts en matière de consolidation des finances publiques, de maîtrise de l'endettement et de renforcement de la résilience de son économie. Elle vient également mettre en lumière les résultats du programme conclu avec le Fmi, dont l'objectif était notamment de soutenir les réformes économiques et financières tout en préservant les équilibres macroéconomiques.

Aminata Touré retient ainsi une évolution globalement positive de l'économie ivoirienne. « Ce sont donc de bonnes nouvelles pour la Côte d'Ivoire, tant en matière de performance économique que de gestion des finances publiques et de la dette », a-t-elle conclu.