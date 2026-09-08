Cote d'Ivoire: Séminaire de formation - 25 journalistes ivoiriens reconnaissants à la Chine

En Chine pour un séjour de 15 jours, 25 jeunes professionnels des médias ivoiriens, participant à un séminaire de renforcement des compétences, ont exprimé leur reconnaissance au pays hôte. Ainsi, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, tenue le mardi 8 septembre 2026 à Beijing, ils ont exprimé leur gratitude au ministère du Commerce de la République populaire de Chine, au Groupe de communication internationale de Chine, sans oublier le Centre d'études internationales et de formation.

Au nom de la délégation ivoirienne, Goha Aimé Ludovic Ly, journaliste à la Radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti), a dit sa joie d'être à Pékin, au coeur d'un pays qui impressionne par son développement, son dynamisme et sa capacité à faire de l'innovation et du numérique des leviers de transformation.

Rappelant que l'information circule désormais sur plusieurs supports et à une vitesse sans précédent, il a soutenu que les nouveaux outils numériques transforment les manières de rechercher, de produire et de diffuser l'information. « Nous sommes ici pour découvrir de nouveaux outils et améliorer notre capacité à produire des contenus adaptés aux différents supports. Mais nous sommes également ici pour apprendre à évoluer dans ce nouvel environnement sans jamais perdre les fondamentaux du journalisme », a-t-il précisé.

Il a ensuite révélé que ce séminaire constitue une occasion privilégiée de mieux connaître la Chine, ses médias, ses innovations et son expérience dans le domaine du numérique. Il a, par ailleurs, fait savoir que ses compatriotes et lui souhaitent également échanger et partager leurs propres expériences. « Nous espérons ainsi que cette rencontre permettra de créer des liens durables entre les jeunes professionnels des médias ivoiriens et chinois, et d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Souhaitant la bienvenue à la délégation ivoirienne, Han Liqiang, sous-directeur du Centre de formation et d'éducation du Groupe de communication internationale de Chine, a rappelé que l'amitié entre les peuples ivoirien et chinois est ancienne et constructive, malgré la grande distance qui sépare les deux pays.

Pour lui, les médias sont un pont qui favorise la connaissance mutuelle et un messager qui porte la voix de l'amitié. Aussi, le regard professionnel et la capacité d'analyse sont des forces essentielles pour rapprocher les peuples chinois et africains, et approfondir leur compréhension mutuelle.

À l'en croire, ledit séminaire entend offrir une fenêtre sur le développement contemporain de la Chine. Il permettra sûrement « de découvrir le charme de la culture chinoise et de mieux saisir la dynamique de la coopération... », s'est-il réjoui.

À la fin de ladite cérémonie, il a remis à chaque journaliste des documents sur la Chine.