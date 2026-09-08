Cote d'Ivoire: Orpaillage - Justin Koné Katinan convoqué à la police après une tribune sur l'orpaillage clandestin

Le 4e vice-président du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-CI), Justin Koné Katinan, est convoqué le mercredi 9 septembre 2026, au Service des enquêtes générales (Seg) de la Préfecture de police d'Abidjan. Cette audition intervient après une plainte déposée par le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), parti au pouvoir, à la suite de propos tenus par Koné Katinan sur l'orpaillage clandestin, la pollution des cours d'eau et le trafic de drogue.

Selon la convocation, Justin Koné Katinan est attendu à 10 heures au Seg, sur instruction du procureur de la République. L'objet précis de l'audition n'est pas mentionné sur le document. Toutefois, cette convocation fait suite à une plainte déposée le 7 septembre par le Rhdp contre le vice-président du Ppa-CI et le parti de Laurent Gbagbo.

Il serait reproché à Justin Koné Katinan des faits de diffamation, d'injures et de diffusion de fausses nouvelles. Le parti au pouvoir conteste notamment des déclarations faites le 3 septembre dernier, lors de la « 52e Tribune » du Ppa-CI, organisée au siège du parti à Cocody.

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Au cours de cette tribune, l'ancien ministre du Budget sous Laurent Gbagbo a vivement critiqué la politique du gouvernement en matière de lutte contre l'orpaillage clandestin. Il a notamment établi un lien entre ce phénomène, la pollution des cours d'eau, le trafic de drogue, la criminalité organisée, le blanchiment de capitaux et la corruption.

Justin Koné Katinan a accusé le régime Rhdp d'être à l'origine de l'essor de l'orpaillage clandestin et a mis en cause l'action du gouvernement contre ce phénomène. Évoquant la pollution des rivières et des fleuves, il a notamment déclaré que le pouvoir avait « transformé toutes les eaux de Côte d'Ivoire en lait », avant de qualifier le régime de « gangrène du pays ».

Le 4e vice-président du Ppa-CI s'est également attaqué à la politique de lutte contre le trafic de drogue. Il a affirmé que le prix de la drogue aurait diminué depuis 2011 et évoqué le procès d'un présumé responsable d'un réseau de trafic de drogue à Abidjan.