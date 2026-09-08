Afrique de l'Ouest: Coopération Côte d'Ivoire-Bénin - Abidjan et Cotonou renforcent l'axe de la diplomatie consultative

Pour sa première sortie officielle à l'étranger, le nouveau président du Conseil économique et social du Bénin s'est rendu à Abidjan pour consolider la diplomatie consultative.

Le symbole est fort, le message politique limpide ! Pour sa toute première sortie officielle à l'étranger depuis son élection, le 22 juillet 2026, à la tête du Conseil économique et social (Ces) du Bénin, Abdoulaye Bio Tchané a choisi la Côte d'Ivoire.

Reçu au siège du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) le lundi 7 septembre 2026, à Abidjan, par son président, Dr Eugène Aka Aouélé, le nouveau président de l'assemblée consultative béninoise est venu renouveler le pacte de coopération signé entre les deux institutions en août 2017.

Ainsi, plus qu'une simple visite de courtoisie, cette rencontre au plus haut sommet des deux institutions marque la volonté mutuelle de faire de la diplomatie consultative un levier stratégique de développement au service de l'intégration régionale et de la voix africaine dans les instances internationales.

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Accueilli dans la salle Jean Delafosse, l'ancien ministre d'État béninois a tenu à souligner l'évidence de ce déplacement. « Ce choix n'est ni le fruit du hasard, ni une simple convenance protocolaire. Il traduit la place singulière qu'occupe votre institution dans le concert des conseils régionaux », a déclaré Abdoulaye Bio Tchané.

Au-delà des liens historiques et d'une affection personnelle pour la Côte d'Ivoire, le chef de la délégation béninoise entend consolider l'héritage légué par leurs prédécesseurs, notamment Charles Koffi Diby et Augustin Tabé Gbian.

Pour Dr Aka Aouélé, cette démarche réaffirme la vitalité d'un partenariat qui dépasse le cadre bilatéral. La Côte d'Ivoire et le Bénin occupent, en effet, une position clé dans l'architecture consultative francophone et mondiale, notamment au sein de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones (Ucesif), dont la présidence est assurée par Aka Aouélé ainsi qu'à l'Ucesa à l'échelle continentale et à l'Aicesis à l'échelle mondiale.

L'enjeu de ce rapprochement est de permettre aux deux institutions d'accorder et de consolider leur position pour peser sur les décisions internationales. Alors que le monde fait face à des mutations économiques et climatiques majeures, l'Afrique cherche à faire entendre une voix commune.

« Il m'apparaissait impératif d'échanger directement avec vous afin de consolider notre position et notre influence au sein des institutions consultatives mondiales », a précisé le président du Ces du Bénin. Cette synergie vise à promouvoir une vision africaine autonome du développement durable axée sur la gouvernance participative et le plaidoyer social.

Le président du Cesec ivoirien a rappelé l'engagement de son institution : « Le Cesec de Côte d'Ivoire, fort de son expérience acquise au fil des années, se tient entièrement à votre disposition pour partager nos retours d'expérience, nos bonnes pratiques et nos méthodologies de travail. »

En réactivant le partenariat de 2017, Abidjan et Cotonou démontrent donc que la coopération Sud-Sud ne se limite pas aux échanges gouvernementaux classiques. Mais s'appuie désormais sur une diplomatie consultative dynamique, capable de faire remonter la voix des sociétés civiles organisées et de formuler des réponses concertées aux défis de la sous-région.