Ile Maurice: «Hit-and-run» - Fuir après un accident aggrave la situation

Un accident de la route peut survenir en quelques secondes. Une distraction, un dépassement dangereux ou encore une perte de contrôle peuvent provoquer une collision avec un piéton, un motocycliste ou un autre véhicule.

Mais lorsque le conducteur impliqué quitte les lieux sans porter assistance à la victime ou sans prévenir les autorités, la situation prend une autre dimension : c'est le phénomène de hit-and-run.

Dans ces circonstances, la panique ou la peur des conséquences ne doivent jamais pousser un conducteur à prendre la fuite. Chaque minute peut compter lorsqu'une personne est blessée.

Dans cette nouvelle édition de Sekirite nou priorite, présentée par Kavina Ramasawmy, Barlen Munusami, spécialiste des questions liées au Code de la route, explique les responsabilités des conducteurs ainsi que les conséquences légales auxquelles ils peuvent être confrontés.

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Le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, intervient également sur ce phénomène ainsi que sur les actions nécessaires pour renforcer la prévention et la sensibilisation.

Si vous êtes impliqué dans un accident, il est essentiel de sécuriser les lieux, d'alerter les secours et de coopérer avec la police.

Et si vous êtes témoin, retenez, si possible, la plaque d'immatriculation, la couleur, le modèle et la direction prise par le véhicule, sans mettre votre propre sécurité en danger.

Après un accident, ne prenez pas la fuite : protégez, alertez, assistez. Un simple geste peut sauver une vie.