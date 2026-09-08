Ile Maurice: Le rôle exact de Pranav Rahul Rubee dans le viseur de l'ADSU

L'enquête ouverte après l'importante saisie de drogues réalisée à Brisée-Verdière entre dans une phase décisive. Présenté devant le tribunal de Flacq, le lundi 7 septembre, sous une accusation provisoire de trafic de drogue, Pranav Rahul Rubee se retrouve désormais au centre des investigations menées par l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU). Par ailleurs nous apprenons que son interrogatoire n'a pas encore débuté.

L'affaire a débuté le samedi 5 septembre lorsque les effectifs de l'inspecteur Gangaram ont intercepté Florian Némorin en possession d'environ 100 grammes de cannabis. Informé qu'une perquisition allait être menée à son domicile, ce dernier aurait alors indiqué aux enquêteurs que d'autres stupéfiants étaient cachés chez un de ses amis, Pranav Rahul Rubee, également domicilié à Brisée-Verdière.

La perquisition effectuée dans cette résidence a permis la découverte d'une importante quantité de drogue : 681 grammes de cocaïne, 323 grammes de crystal meth ainsi que d'autres substances suspectes. La valeur marchande de l'ensemble est estimée à plus de Rs 15,2 millions.

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Pour les enquêteurs, plusieurs questions demeurent sans réponse. La première est de savoir si le suspect n'était qu'un simple détenteur de ces substances ou s'il occupait un rôle plus important au sein d'un réseau de distribution. La présence simultanée de cocaïne, de crystal meth et de cannabis intrigue particulièrement les limiers. Ces drogues ciblent généralement des clientèles différentes et circulent dans des réseaux parfois distincts.

Les enquêteurs chercheront également à déterminer l'origine exacte de ces stupéfiants. La cocaïne et le crystal meth sont des drogues à haute valeur marchande qui sont particulièrement recherchées sur le marché local. Leur présence en quantité importante laisse supposer une destination commerciale plutôt qu'une consommation personnelle.

Autre élément au coeur des investigations : le profil du suspect. Les enquêteurs tenteront de retracer ses fréquentations, ses communications téléphoniques, ses déplacements ainsi que ses transactions financières. Ils chercheront notamment à établir s'il agissait comme revendeur, intermédiaire ou simple gardien de la marchandise pour le compte d'autres individus.

L'exploitation des téléphones portables et des réseaux sociaux pourrait permettre de remonter vers d'éventuels fournisseurs ou complices. L'ADSU entend désormais identifier l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et déterminer si cette saisie constitue la partie visible d'un trafic de plus grande ampleur.

La suite de l'enquête devrait ainsi permettre de répondre à la question essentielle : Pranav Rahul Rubee était-il un maillon d'un réseau structuré ou l'un des acteurs clés d'une filière alimentant le marché mauricien en drogues dures ?