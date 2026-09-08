Ile Maurice: Les arbitrages se poursuivent au PMO

Les spéculations vont bon train autour d'un éventuel remaniement ministériel. Selon nos informations, celui-ci devrait intervenir avant le 20 octobre, date prévue pour la reprise des travaux parlementaires. Mais, à ce stade, aucun arbitrage définitif n'aurait encore été effectué.

Une source proche du Prime Minister's Office (PMO) indique que «rien n'a été décidé pour le moment» et que la situation reste au statu quo. Le Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam, continuerait ainsi à examiner les différentes options avant de trancher sur la future configuration de son gouvernement.

Le ministère de l'Environnement appelé à relancer «Maurice Île Durable»

Certaines rumeurs affirmaient que les noms d'Anil Bachoo et de Rajesh Bhagwan pourraient être concernés par les changements. Des mouvements seraient envisagés aux ministères de la Santé et de l'Environnement, avec un possible départ d'Anil Bachoo de la Santé et l'attribution d'un autre portefeuille à Rajesh Bhagwan.

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Or, d'autres informations iraient plutôt dans le sens contraire. Sauf changement de dernière minute décidé par le PM, Anil Bachoo devrait conserver le portefeuille de la Santé. Malgré la récente polémique autour de son intervention chirurgicale, Navin Ramgoolam avait publiquement écarté l'idée d'un départ de son ministre et indiqué qu'aucune enquête ne serait instituée sur cette affaire.

Même scénario pour Rajesh Bhagwan. Le ministre devrait rester à l'Environnement, où sa mission pourrait même prendre une nouvelle dimension. Selon nos informations, il pourrait être chargé de remettre sur les rails le projet Maurice Île Durable, qui devrait retrouver une place importante dans l'agenda gouvernemental. Son maintien s'inscrirait ainsi dans une volonté de donner un nouvel élan à la politique environnementale et au développement durable.

Autre dossier faisant l'objet de discussions : le ministère des Finances, actuellement sous la responsabilité du PM. Le nom de Ritish Ramful a circulé pour reprendre ce portefeuille. Là encore, aucune décision n'aurait été prise. Le chef du gouvernement réfléchirait toujours à l'opportunité de céder les Finances et à la personne qui pourrait éventuellement lui succéder.

La situation des junior ministers reste également au centre des discussions. Depuis que Navin Ramgoolam a évoqué leur possible reconversion en Parliamentary Private Secretaries (PPS), le débat agite les principaux concernés. Plusieurs estiment que leur rôle demeure utile au sein des grands ministères. Devenir PPS, avec pour mission notamment de faire le lien entre le gouvernement central et les collectivités locales confrontées à des difficultés financières et à des projets en retard, constituerait un exercice plus délicat.

À ce stade, tous les scénarios restent donc ouverts, le dernier mot revenant au PM.