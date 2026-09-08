Ile Maurice: Les Mauriciens nés entre septembre et décembre 1965 appelés à s'enregistrer

8 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)

À l'approche de la mise en place de la State Age Pension (SAP), le ministre de l'Intégration sociale, Ashok Subron, appelle les Mauriciens nés entre le 1eᣴ septembre et le 31 décembre 1965 à s'enregistrer auprès de leur bureau local de sécurité sociale. Il a lancé l'appel, le lundi 7 septembre, lors de l'inauguration du service dédié à la dystrophie musculaire à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam National, à Pamplemousses.

Les personnes concernées sont invitées à faire les démarches requises afin de bénéficier de la Basic Retirement Pension. Cette pension leur sera versée jusqu'en décembre 2026. À compter de janvier 2027, elles passeront automatiquement à la SAP, tout en conservant un montant de pension équivalent.

Le ministre a également encouragé les futurs bénéficiaires à se renseigner sur les autres prestations auxquelles ils ont droit. Parmi celles-ci figure notamment le remboursement du lump sum du National Savings Fund. L'enregistrement permettra ainsi de compléter leur dossier et de vérifier leur éligibilité à ces prestations.

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Pour effectuer les démarches, les personnes concernées devront se rendre au bureau de la sécurité sociale le plus proche de leur domicile. Elles devront présenter leur carte d'identité nationale, leur acte de naissance, une preuve d'adresse ainsi que leurs coordonnées bancaires. L'acte de mariage et tous les passeports en leur possession devront également être fournis, si applicable.

Les demandeurs sont priés de se munir des originaux et des copies de l'ensemble des documents. Cette démarche vise à faciliter le traitement des dossiers et à assurer une transition administrative fluide vers le nouveau régime de pension.

À quelques mois de l'entrée en vigueur de la SAP, cet appel constitue un rappel aux personnes éligibles de ne pas attendre la dernière minute pour régulariser leur situation auprès des services concernés.

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