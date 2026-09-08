Ile Maurice: Renaissance du Nord - 18 ans de partage au service des pèlerins

Depuis près de deux décennies, ils ont fait du partage une tradition. À l'occasion de la marche vers le caveau du père Laval, le groupe Renaissance du Nord sera une nouvelle fois au rendez-vous au Hochet pour accueillir et réconforter les pèlerins. Derrière les rotis, gâteaux piments, pains fourrés et yaourts offerts gratuitement, c'est surtout une histoire d'amitié, de spiritualité et de solidarité, qui se raconte.

Ce soir, de 18 heures à minuit, la tente de Renaissance du Nord devrait une nouvelle fois connaître une forte affluence au Hochet. Le groupe s'attend à accueillir entre 15 000 et 20 000 personnes, comme chaque année. À l'origine de cette initiative, Prakash Aubeeluck, fondateur du groupe, et une poignée d'amis qui, depuis 18 ans, ont choisi de faire du service à la communauté un rendezvous incontournable.

«On aurait dû célébrer davantage d'années, mais nous avons dû arrêter pendant la période du Covid-19», raconte-t-il. Le groupe Renaissance du Nord a officiellement vu le jour en 2021, mais l'histoire avait commencé bien avant, sous le nom d'All Together.

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L'idée était née simplement, au fil des rencontres entre amis. À l'occasion de Maha Shivaratree ou encore de Cavadee, le groupe avait déjà pris l'habitude de distribuer quelques en-cas. La marche vers le caveau du père Laval s'est donc naturellement imposée comme un autre moment de partage. «Nous sommes dans la spiritualité», résume Prakash Aubeeluck.

Cette année encore, les bénévoles seront mobilisés pour offrir un peu de réconfort à ceux qui auront pris la route. Au menu : rotis, gâteaux salés, gâteaux piments, pains fourrés et yaourts. Mais au-delà de la nourriture, c'est une présence que Renaissance du Nord souhaite offrir aux pèlerins. Une halte, quelques mots échangés, un sourire, avant de reprendre la route vers Sainte-Croix.

Une leçon de vivre-ensemble

L'initiative prend également une dimension régionale cette année. Plusieurs organisations non gouvernementales ont rejoint le mouvement. Un groupe venu spécialement de Rodrigues participera à l'organisation, tandis qu'un autre vient de Madagascar. «Le groupe est actuellement installé à Pont-Praslin et viendra également prêter main-forte. Ils vont nous aider et cela va donner une touche régionale à l'expérience», se réjouit le fondateur. La tente de Renaissance du Nord accueille principalement les pèlerins venus du Nord et de l'Est. Trou-d'Eau-Douce, Grand-Gaube, Rivière-du-Rempart...

Au fil des années, les bénévoles ont vu défiler des milliers de visages, avec un même objectif : avancer ensemble. Pour Prakash Aubeeluck, cette rencontre constitue aussi une occasion de transmettre un message aux nouvelles générations. «Nous voulons, à travers ce partage, montrer à nos enfants et à la jeune génération qu'il faut vivre ensemble», insiste-t-il.

Dans une société souvent traversée par les divisions, le groupe veut ainsi faire de ce rendez-vous bien plus qu'un simple service aux pèlerins. Un geste de solidarité, une rencontre entre communautés et une véritable leçon de vivre-ensemble.