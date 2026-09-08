Ile Maurice: Des grues à près de Rs 3 milliards pour passer à la vitesse supérieure au port

La Cargo Handling Corporation Ltd (CHCL) voit grand. Deux grues Megamax/Super Post-Panamax Ship-to-Shore (STS) et cinq grues hybrides Rubber-Tyred Gantry (RTG) viendront renforcer les équipements portuaires dans le cadre d'un investissement de plus de Rs 2,7 milliards. Le contrat d'acquisition a été signé hier, aux Docks, au Caudan. L'occasion pour le directeur général de la CHCL, Gassen Dorsamy, de défendre son bilan et de répondre à ses détracteurs.

Le port mauricien veut changer d'échelle. Avec ces nouveaux équipements, la CHCL entend augmenter sa capacité de traitement, accueillir davantage de grands navires et développer ses activités de transbordement. Les nouvelles grues STS ne remplaceront pas les équipements existants. «Il nous manque des équipements», a expliqué Gassen Dorsamy. Ces machines, plus grandes et plus rapides, doivent permettre à la CHCL de répondre à la demande croissante des compagnies maritimes.

«Record de volume, de revenus et de profits»

L'ambition est affichée : dépasser le million d'équivalents vingt pieds (EVP) d'ici 2028. «Actuellement, nous faisons 800 000, c'est le maximum», a souligné le directeur général. Avec les nouveaux équipements, la CHCL espère traiter davantage de conteneurs, accueillir plus de navires et générer davantage de revenus.

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Gassen Dorsamy a également profité de la signature du contrat pour répondre aux critiques concernant la performance de la CHCL. Il a rappelé que l'organisme a enregistré, au 30 juin, une année financière record avec plus de 800 000 EVPtraités. Cette performance, a-t-il affirmé, a permis à la CHCL de financer ses nouveaux investissements sur ses propres fonds, sans avoir recours à des emprunts.

Le directeur général est également revenu sur la situation du port à son arrivée en décembre 2024. Il a affirmé que les navires pouvaient alors attendre entre sept et huit jours avant d'accoster, avec des surcharges pouvant atteindre USD 1 500 par conteneur. «Aujourd'hui, il n'y a plus de temps d'attente pour les navires», a-t-il assuré. Il a aussi souligné qu'il y a une baisse importante des coûts de fret entre l'Asie et Maurice.

«Si notre performance n'était pas bonne, les compagnies maritimes ne demanderaient pas d'augmenter le volume», a-t-il lancé. «On fait un record de volume, un record de revenus, un record de profits.»

L'arrivée de ces équipements nécessitera aussi une maind'oeuvre qualifiée. Un simulateur destiné aux opérations portuaires, qui devrait être fourni par le gouvernement indien dans le cadre d'une donation, est attendu en octobre. La CHCL a parallèlement déjà mis en place son centre de formation. L'objectif est de disposer d'opérateurs formés lorsque les nouvelles grues seront opérationnelles.

La modernisation passera enfin par le numérique. La CHCL souhaite accélérer sa digitalisation et vise un fonctionnement paperless dès l'année prochaine. Paiements en ligne, codes QR pour le retrait des conteneurs et réduction du temps d'attente des camions sont notamment envisagés.

Pour cette première phase, Gassen Dorsamy a assuré qu'aucun partenaire stratégique ni emprunt n'est prévu. La CHCL mise donc sur ses propres moyens pour financer une transformation destinée à faire du port un outil plus performant et compétitif dans la région.